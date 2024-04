So verliebt: Justin Long und Kate knutschen bei Spaziergang

Knapp drei Jahre sind Justin Long (45) und Kate Bosworth (41) jetzt ein Paar. Aber verliebt scheinen sie wie am ersten Tag. Am Mittwoch machten die beiden Schauspieler einen Spaziergang durch Los Angeles. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie bei einem kurzen Einkaufsbummel. Danach schlendern sie zusammen mit ihrem Hund Arm in Arm durch die Straßen. Nicht nur, dass das Ehepaar sich die ganze Zeit verliebt anlächelt – zwischendurch bleiben sie stehen und knutschen innig. Offenbar stecken Kate und Justin nach wie vor tief in ihrer Flitterwochenphase und genießen diese in vollen Zügen.

Vergangenes Jahr sollen Justin und Kate sich das Jawort gegeben haben. Nachdem die Verlobung bereits im April bekannt geworden war, gab es erste Gerüchte, dass sie bereits vor den Altar getreten sind. Justin bezeichnete seine Kate im Podcast "Life Is Short" nämlich als seine Frau, als er von den Dreharbeiten des gemeinsamen Films "Barbarian" erzählte: "Ich war dort, als ich mich wirklich in meine jetzige Frau verliebte." Während das Paar weiterhin zu seiner Hochzeit schwieg, meldete sich ein Insider zu Wort und plauderte erste Details über die Zeremonie aus. "Es war eine sehr unauffällige Zeremonie. Die Gäste dachten, es handelte sich um eine Art Shooting für ihre Verlobung und nicht um eine echte Hochzeit", erzählte die Quelle gegenüber Page Six. Die Feier habe in einem Hotel stattgefunden, in das Kate und Justin sich bei einer Übernachtung "verliebt hatten".

Für Kate ist dies allerdings nicht die erste Ehe. Von 2013 bis 2021 war sie mit dem Regisseur Michael Polish (53) verheiratet. Nach der Trennung hatte die 41-Jährige aber betont, dass es kein böses Blut zwischen ihnen gebe. Die offizielle Scheidung hatte die "Superman Returns"-Darstellerin aber erst im Sommer 2022 eingereicht. Als Grund wurden hier "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Anfang des darauffolgenden Jahres war die Scheidung dann durch.

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long, 2023

Getty Images Kate Bosworth und Michael Polish im Februar 2020

