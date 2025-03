Royals von Monaco verzaubern beim diesjährigen Rosenball

Bereits zum 69. Mal verwandelte sich der Salle des Étoiles in Monte-Carlo beim glanzvollen Rosenball in eine Bühne für Eleganz und Stil. Unter dem Motto "Sunset Ball" zog das Benefizevent zugunsten der Princess-Grace-Stiftung zahlreiche Stars und Mitglieder der Fürstenfamilie an. Fürstin Charlène von Monaco (47) erschien in einer asymmetrischen Kreation von Dolce & Gabbana und wurde von ihrem Ehemann Fürst Albert II (67) begleitet. Den modischen Mittelpunkt des Abends musste sie jedoch überraschend an Alexandra von Hannover abtreten: Diese bezauberte in einer rosafarbenen Robe von Giambattista Valli, während auch ihr Partner Ben-Sylvester Strautmann an ihrer Seite strahlte.

Während Charlènes Outfit aus Spitze und floralen Stickereien eher auf gemischte Reaktionen stieß, wurde Alexandras Look einhellig gefeiert. Ihr Kleid mit Blütenapplikationen und die fließenden Stoffbahnen versprühten laut Beobachtern pure Eleganz. Dazu kombinierte sie ein funkelndes Cartier-Collier, das ihren Prinzessinnen-Look perfekt abrundete. Auch Albert setzte auf klassische Eleganz mit tadellosem Smoking und einem thematischen Hut als Accessoire, den er jedoch nicht aufsetzte. Neben den Royals glänzten weitere Gäste wie Charlotte Casiraghi (38) und Beatrice Borromeo (39) in raffinierten und farbenfrohen Roben.

Der Rosenball zählt zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen in Monaco und wird seit Jahrzehnten mit viel Engagement organisiert. Das diesjährige Motto wurde erneut von Stardesigner Christian Louboutin geprägt, der das Event detailverliebt inszenierte. Obwohl Charlène und Albert das Event zusammen besuchten, werden immer wieder Krisengerüchte über das royale Ehepaar laut. Laut dem Körpersprache-Experten Sascha Morgenstern wirken die Eheleute zunehmend distanziert. "Die Fürstin wirkt auf jedem Bild so, als würde sie die Nähe ihres Mannes meiden. Ihr Lächeln wirkt sehr aufgesetzt", erklärte er gegenüber Bunte.

Fürstin Charlène, Fürst Albert, Caroline und Alexandra von Hannover und Ben-Sylvester Strautmann

Fürstin Charlène und Fürst Albert, Royals von Monaco

