Experte sicher: Fürstin Charlène und Albert sind distanziert

Fürstin Charlène von Monaco (47) und ihr Ehemann Fürst Albert II. (66) sorgen mit ihrem jüngsten Auftritt erneut für Gerüchte über eine mögliche Beziehungskrise. Auf Fotos, die bei einer Wohltätigkeitsgala zugunsten der Prinzessin-Charlène-Stiftung entstanden, wirken beide extrem distanziert. Nun äußerte auch Körpersprache-Experte Sascha Morgenstern gegenüber Bunte, dass die Fürstin seiner Meinung nach auf den Pressefotos eine eindeutige Haltung zeige: "Die Fürstin wirkt auf jedem Bild so, als würde sie die Nähe ihres Mannes meiden. Ihr Lächeln wirkt sehr aufgesetzt."

Charlène erschien zur Gala in einem schwarzen, eng anliegenden Abendkleid, das durch raffinierte Details wie eine Hochsteckfrisur und roten Lippenstift ergänzt wurde. Doch auch Teile ihres glamourösen Outfits weckten das Interesse des Experten: "Ihre Handtasche trägt Charlène von Monaco auf einem Bild in der rechten Hand. Also dort, wo auch Fürst Albert steht. Das erweckt den Eindruck einer Barriere zwischen den beiden", erklärte er gegenüber dem Magazin. Auch auf weiteren Bildern wirke die Körperhaltung des monegassischen Paares disharmonisch: Charlène neigt ihren Kopf deutlich von Albert weg und steht einer anderen Dame auf einem Gruppenfoto sogar näher als ihrem eigenen Mann.

Die Ehe von Charlène und Albert steht schon länger im Fokus der Öffentlichkeit, besonders seitdem die 47-Jährige im vergangenen Jahr eine längere Zeit fernab von Monaco verbrachte, um sich gesundheitlich zu erholen. Gerüchte über eine Krise oder sogar eine Trennung flammen immer wieder auf. Dennoch betonte Charlène in Interviews in der Vergangenheit mehrfach, dass Albert und die gemeinsamen Zwillinge Jacques (10) und Gabriella (10) ihr Rückhalt und Stabilität gäben. Ihr öffentlich zurückhaltender Umgang miteinander wird oft als typisch für das Paar beschrieben, doch die jüngsten Beobachtungen werfen erneut Fragen über den Zustand ihrer Ehe auf.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im Mai 2023

Getty Images Fürst Albert, Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella und Fürstin Charlène im November 2024

