Fürstin Charlène wirkt distanziert auf neuen Pics mit Albert

Bei dem Fürstenpaar von Monaco herrschte bei diesem Termin wohl Eiszeit. Fürst Albert (67) und seine Gattin Fürstin Charlène (47) enthüllten am Montag ein gemaltes Porträt der Südafrikanerin im Fürstenpalast. Ein Grund zur Freude war der Moment für das Ehepaar aber offenbar weniger. Wie die Bilder auf dem offiziellen Instagram-Account zeigen, hatte Charlène eine eher unbewegte Miene – zeitweise wirkte sie fast schon abwesend. Zudem fällt eine deutliche Distanz zu ihrem Mann auf. Während sie mit Albert und Monacos Bürgermeister für die Fotografen posiert, stehen die beiden Royals zwar nebeneinander, aber mit sichtbarem Abstand. Ihre Körpersprache wirkt dabei zurückhaltend und beinahe angespannt.

Albert versucht wiederholt, die Stimmung ein wenig aufzulockern und vor allem Kontakt zu seiner Frau zu knüpfen. Auf den Aufnahmen legt er mehrmals die Hand auf ihren Rücken und versucht so, die Distanz zu überbrücken. Charlène scheint allerdings nicht auf die Annäherungsversuche einzugehen. Bilder dieser Art werden wohl wieder für einige Spekulationen sorgen. Die Ehe der beiden wird immer wieder durch Krisengerüchte belastet. Obwohl Charlène und Albert diesen tapfer trotzen und sich bei Events meistens als feste Einheit zeigen, meinen manche Royal-Experten, auf einzelnen Fotos die Distanz des Paares zu erkennen.

Trotz der hartnäckigen Gerüchte feierten Charlène und Albert im Juli 2024 bereits ihren 13. Hochzeitstag. Ihre Liebesgeschichte begann im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco. Damals war Albert der zukünftige Fürst und Charlène eine Profi-Schwimmerin. "Ich weiß nicht, ob wir uns damals verliebt haben. [...] Ich fand, dass sie eine großartige Schwimmerin war und dass sie freundlich, herzlich und nahbar war", plauderte der 67-Jährige in einem Interview mit Paris Match aus. Allerdings brauchte es noch fünf Jahre, bis die beiden ein Paar wurden. Ihre Ehe sei seitdem stabil und glücklich, betonte auch Charlène – die ständigen Gerüchte seien anstrengend: "Es gibt nichts an unserer Ehe auszusetzen, und ich finde die Gerüchte ermüdend und belastend."

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert bei der Olympia-Eröffnung 2024

Instagram / palaisprincierdemonaco Fürst Albert II., Fürstin Charlène und ihre Kinder für ihre Weihnachtskarte, Dezember 2024

