Darum ist Ehe von Caroline von Hannover nicht geschieden

Seit 2009 wurden Caroline von Hannover (68) und Ernst August von Hannover (71) nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Die Ehe der beiden Royals, die einst als glamourös galt, existiert quasi nur noch auf dem Papier. Der Ururenkel von Königin Victoria, bekannt für seine Eskapaden, kämpft derzeit in einer Klinik in Madrid um seine Gesundheit. Mit Verdacht auf Nierenversagen wurde er in eine Klinik in Spanien eingeliefert. Unterstützung erhält er dabei von seiner Lebensgefährtin Claudia Stilianopoulos – von seiner Ehefrau und Mutter seiner Tochter Alexandra hingegen keine Spur.

Die Frage, warum sich die Grimaldi-Prinzessin nicht scheiden lässt, sorgt seit Jahren für Spekulationen. Adelsexpertin Sibylle Weischenberg vermutet gegenüber Bild, dass Caroline ihren Status als "Königliche Hoheit", den sie durch die Heirat mit Ernst August erhalten hat, nicht verlieren möchte. Eine Scheidung würde sie lediglich zur "Prinzessin" degradieren. Laut der Royal-Kennerin spielt der Titel eine besondere Rolle für Carolines Stolz und soziale Position: "Man wundert sich, wie viel sie über sich hat ergehen lassen, aber der Titel Königliche Hoheit scheint für sie so wichtig zu sein, dass sie alles andere ausblendet."

Für den Adelstitel drückt Caroline bei den zahlreichen Ausrastern ihres Mannes scheinbar ein Auge zu. In den vergangenen Jahrzehnten hatte das Familienoberhaupt des ehemals königlichen Hauses Hannover sich diverse Ausrutscher genehmigt: So verprügelte er 1998 einen Fotografen mit einem Regenschirm oder ließ bei einer Auseinandersetzung im Jahr 2000 mit einem kenianischen Klubbetreiber die Fäuste fliegen.

Getty Images Ernst August von Hannover und Caroline von Hannover, Mai 2008

Getty Images Ernst August von Hannover, März 2021

