Royals aus ganz Europa zollen Papst Franziskus letzte Ehre

Heute versammelten sich zahlreiche internationale Würdenträger und Gläubige in der Vatikanstadt, um dem verstorbenen Papst (✝88) Franziskus I. die letzte Ehre zu erweisen. Auch die europäischen Königshäuser schickten ihre höchsten Vertreter in die Ewige Stadt: Auf dem Petersplatz bildete sich ein beeindruckendes Bild der Einheit: Prinz William (42) aus Großbritannien repräsentierte seinen Vater König Charles (76), während König Felipe (57) und Königin Letizia (52) aus Spanien sowie König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) aus Belgien zur Trauerfeier angereist waren. Aus Monaco erschienen Fürstin Charlène (47) und Fürst Albert ebenfalls in traditioneller Trauerkleidung. Auch Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit (51) aus Norwegen sowie König Carl Gustaf (78) Königin Silvia (81) aus Schweden nahmen teil. Das royale Publikum mischte sich unter etwa 200.000 Gläubige, die gemeinsam das Leben des Papstes würdigten. Auch Deutschland entsandte seine wichtigsten Vertreter: Prinz William durfte so neben dem scheidenden Kanzler Olaf Scholz (66) Platz nehmen.

Die europäischen Adelsfamilien, von Belgien über Schweden bis nach Monaco und Norwegen, zeigten sich während der Trauerfeier tief bewegt – einige von ihnen pflegten eine enge Beziehung zum 2025 verstorbenen Papst. König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien bekundeten in einem Statement: "Mit großer Trauer haben wir vom Tod von Papst Franziskus erfahren. Er war ein großer Mann, nah bei den Bescheidensten und besorgt über die Probleme der Welt." Spanien hatte anlässlich des Todes drei Tage Staatstrauer ausgerufen, und König Felipe betonte den Einsatz des Papstes für die Bedürftigsten.

Auch weltliche Vertreter aller Welt reisten für die Trauerfeier des Pontifex in den Vatikan. So ließen es sich unter anderem der amtierende Präsident Donald Trump (78) und seine Ehefrau First Lady Melania Trump (55) nicht nehmen, Franziskus die letzte Ehre zu erweisen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) befand sich unter den Trauernden. Am Rande des Begräbnisses soll es sogar zu einem Austausch gekommen sein. Laut den Berichten von Sky News bezeichnete ein Vertreter des Weißen Hauses das Treffen als "sehr konstruktives Gespräch".

Getty Images Prinz William, April 2025

Getty Images Donald und Melania Trump, April 2025

