Neue Netflix-Serie wird an britischen Schulen ausgestrahlt

Die britische Regierung und Netflix haben sich geeinigt: Die Erfolgsserie "Adolescence" wird künftig kostenlos an britischen Schulen gezeigt. Regisseur Philip Barantini (44) teilte diese Neuigkeit stolz über Instagram mit den Worten: "Wir haben es geschafft." Die vierteilige Dramaserie, die Online-Radikalisierung und die Auswirkungen misogyner Inhalte thematisiert, soll speziell zur Aufklärung von Jugendlichen beitragen. Premierminister Keir Starmer, der die Serie bereits mit seinen eigenen Kindern angesehen hat, lobte das Projekt als "bahnbrechend" und betonte die Bedeutung von Gesprächen über gesunde Beziehungen, soziale Medien und deren Gefahren.

Die Debatte über toxische Online-Einflüsse ist nicht neu, doch die Macher der Serie, darunter Drehbuchautor Jack Thorne, gehen dieses Thema mit drastischen Bildern an: "Adolescence" erzählt die Geschichte eines 13-jährigen Jungen, Jamie Miller, der nach dem Mord an einer Mitschülerin verhaftet wird – inspiriert durch frauenfeindliche Online-Inhalte. Ergänzend zur Ausstrahlung der Serie sind an Schulen neue Unterrichtseinheiten zu Themen wie respektvollen Beziehungen, sexueller Bildung und der Prävention von Extremismus geplant. Diese Lektionen werden Teil des neuen Beziehungs- und Sexualkundeunterrichts, den die britische Regierung derzeit überarbeitet.

"Adolescence" hat nicht nur die Netflix-Top-Charts angeführt, sondern auch TV-Geschichte geschrieben, indem sie als erste Streaming-Serie die landesweiten Einschaltquoten dominierte. Die Serie wird von Kritikern für ihre tiefgründige und emotionale Erzählweise gefeiert. Stephen Graham, bekannt aus Filmen wie "Snatch", beeindruckt erneut mit einer facettenreichen Darstellung als Jamies Vater, während Owen Cooper in seiner ersten Rolle als Titelheld brilliert. Nach dem Erfolg und den über 66 Millionen Zuschauern wird bereits über BAFTA-Nominierungen spekuliert.

Courtesy of Netflix Owen Cooper in der Netflix-Serie "Adolescence"

Courtesy of Netflix Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

