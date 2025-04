Brad Pitts Produktionsfirma will "Adolescence" Staffel zwei

Die Produktionsfirma Plan B Entertainment, die Brad Pitt (61) mitbegründet hat, ist in frühen Gesprächen über eine mögliche Fortsetzung der erfolgreichen Netflix-Serie "Adolescence" - das berichtet jetzt das Magazin Deadline. Obwohl die Serie ursprünglich als abgeschlossene Mini-Serie in vier Teilen konzipiert war, scheinen der enorme Erfolg sowie die überwältigende Resonanz weltweit die Überlegungen zu einer zweiten Staffel angestoßen zu haben. Seit ihrer Veröffentlichung am 13. März 2025 hat die Serie mehr als 114 Millionen Streams erreicht und sich einen Platz unter den meistgesehenen englischsprachigen Netflix-Serien gesichert. Dede Gardner und Jeremy Kleiner, Co-Präsidenten von Plan B, erklärten gegenüber dem Branchenmagazin, dass sie über eine "nächste Iteration" der Serie nachdenken – jedoch mit einem neuen Ansatz, der die "Original-DNS" bewahren soll.

Konkrete Details zur möglichen Umsetzung wurden noch nicht bekannt gegeben, doch ein Anthologie-Format wird derzeit in Betracht gezogen. Dies würde bedeuten, dass jede Staffel eine neue Geschichte erzählt, dabei aber weiterhin das unverkennbare One-Shot-Format sowie den gesellschaftlich relevanten Fokus beibehält. Laut Plan B laufen bereits Gespräche mit dem Regisseur Philip Barantini (44) sowie mit Stephen Graham, der nicht nur die Schlüsselrolle des Vaters Eddie Miller spielte, sondern auch gemeinsam mit Jack Thorne am Drehbuch arbeitete. Der innovative und emotional aufgeladene Erzählstil hat nicht nur Millionen Zuschauer beeindruckt, sondern auch begeisterte Reaktionen aus Politik und Kultur erreicht. So äußerte sich beispielsweise der britische Premierminister Keir Starmer positiv über die Wirkung der Serie.

Die Überlegung, "Adolescence" möglicherweise fortzusetzen, überrascht, da Regisseur Philip Barantini und andere Beteiligte ursprünglich betonten, die Serie solle ein in sich geschlossenes Projekt bleiben. Das beeindruckende One-Take-Format war technisch äußerst anspruchsvoll und galt als integraler Bestandteil, um die Dramatik und Intensität der Geschichte zu vermitteln. Schon bei der Planung legte das Team besonderen Wert darauf, die Wirkung des Formats mit der Thematik der Serie zu vereinen. Zuletzt hieß es noch, dass die Verantwortlichen überzeugt seien, ein prägnantes und abgeschlossenes Werk geschaffen zu haben. Ob die kommende Staffel diesen hohen Standard halten kann, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Philip Barantini bei der Sondervorstellung von "Adolescence" in London, März 2025

