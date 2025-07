Gibt es eine zweite Staffel vom Netflix-Hit "Adolescence"?

Stephen Graham, der gefeierte Schauspieler und einer der kreativen Köpfe hinter der erfolgreichen Netflix-Serie "Adolescence", hat sich gegenüber Variety zu den Spekulationen über eine mögliche zweite Staffel geäußert. Der Vierteiler, der die berührende und oft beklemmende Geschichte einer Familie erzählt, deren 14-jähriger Sohn des Mordes beschuldigt wird, hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Mit mehr als 100 Millionen Zuschauern und Spitzenpositionen in Netflix-Ranglisten rund um den Globus, einschließlich Ländern wie Brasilien und Saudi-Arabien, avancierte die Serie zu einem internationalen Phänomen.

Angesprochen auf eine Fortsetzung betonte Graham, dass die bisherigen Gespräche dazu noch unverbindlich seien, die Möglichkeit jedoch bestehe. Er stellte klar, dass eine zweite Staffel nicht einfach das bestehende Konzept wiederholen würde: "Wenn wir es noch einmal machen, dann mit einer komplett anderen Geschichte", erklärte er. Eine Idee, das Schicksal der Familie des getöteten Mädchens Katie zu beleuchten, verwarf Graham, da dies thematisch und stilistisch nicht zu dem Fokus der ersten Staffel passe. Stattdessen sei das Format darauf ausgelegt, eine neue Perspektive zu finden, die den Zuschauer ähnlich intensiv fesseln könnte.

Auch bei Stars kam die Serie gut an. Wie The Sun berichtete, bedankte sich die britische Musikerin Adele in einem handgeschriebenen Brief persönlich bei dem Regisseur Philip Barantini für das Werk. Gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Sohn Angelo habe sie die Serie angesehen und sei der Meinung, dass "Adolescence" die Art und Weise, wie sie und ihr Kind miteinander umgehen, verändert habe.

Courtesy of Netflix Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Adele, Sängerin