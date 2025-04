Für Stephen Graham ist zweite "Adolescence"-Staffel möglich

Die neue Netflix-Serie "Adolescence" ist in aller Munde. Die britische Produktion zog bereits in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung weltweit rund 24,3 Millionen Zuschauer an. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich Stephen Graham, der in der Show nicht nur die Rolle des Vaters Eddie Miller verkörperte, sondern sie auch mitproduzierte, offen gegenüber einer weiteren Staffel zeigt – jedoch nicht in der Art und Weise, wie es sich Fans womöglich erhoffen. "Vielleicht. Mal sehen, wie die Zahlen sind. Aber ja, es besteht die Möglichkeit, eine andere Story zu entwickeln", gibt der Schauspieler gegenüber Variety preis.

Im Falle einer weiteren Ausgabe wird sich die Geschichte also nicht mehr um den 13-jährigen Jamie Miller, gespielt von Owen Cooper, drehen. Das bestätigt auch Stephens Frau und Co-Produzentin Hannah Walters. "Ein Prequel zu 'Adolescence' wird es sicher nicht geben", erklärt die Regisseurin und fügt hinzu: "Aber das One-Shot-Format hat so viel Potenzial, und es lohnt sich, sich wieder mit der menschlichen Natur auseinanderzusetzen und etwas anderes zu betrachten." Die vier Episoden der Mini-Serie überzeugten nicht nur mit der dramatischen Geschichte, sondern begeisterten insbesondere dadurch, dass sie jeweils in einer einzigen, ungeschnittenen Einstellung gedreht wurden.

Im Gegensatz zu dem Paar stellte sich ein weiterer wichtiger Teil der Serie aber gegen eine Fortsetzung: Regisseur Philip Barantini (44) betonte gegenüber PA News Agency, trotz des weltweiten Erfolgs und der ausgelösten Diskussionen über Themen wie Männlichkeitsbilder keine Chance für eine zweite Staffel zu sehen. "Ich glaube, es sollte ein in sich geschlossenes Projekt bleiben", erklärte er und machte deutlich, dass die Stärke der Show in ihrer Genauigkeit liegt: "Es ist ein Paket dieses Momentes." "Adolescence" konzentriert sich auf den Fall des Teenagers Jamie, der des Mordes an einer Mitschülerin beschuldigt wird, und wirft ein Licht auf die Gefahren von Online-Radikalisierung, Cybermobbing und die psychischen Belastungen, die Jugendliche erleben können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Adolescence"-Produzenten Stephen Graham und Hannah Walters

Anzeige Anzeige

Getty Images Regisseur Philip Barantini bei einer Sondervorführung der Serie "Adolescence" in London

Anzeige Anzeige

Anzeige