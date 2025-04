Für seine Mutter: Florian Silbereisen zieht zurück in Heimat

Florian Silbereisen (43) hat seine idyllische Villa in Tiefgraben am österreichischen Mondsee aufgegeben, um in seine bayerische Heimat Tiefenbach zurückzuziehen. Seit 2019 wohnte der Schlagerstar in dem kleinen Ort in Österreich, wo er abseits seines stressigen Berufsalltags Ruhe fand. Doch nun hat ihn ein familiärer Schicksalsschlag zur Rückkehr bewogen: Seine Mutter Helga soll laut dem Magazin Neue Woche einen Schlaganfall erlitten haben. Florian scheint daraufhin beschlossen zu haben, näher bei seiner Familie sein zu wollen, um gemeinsam mit seinen Geschwistern, seine Mutter im Alltag zu unterstützen.

Bis zu seinem Umzug genoss Florian die Natur am Mondsee in vollen Zügen. Ob Schwimmen im klaren Wasser, Bergsteigen oder Mountainbiken – die Villa war für den 43-Jährigen ein Rückzugsort, der ihm Abstand von seinem oft hektischen Berufsleben bot. Doch die enge Bindung zu seiner Familie ging dem Moderator und Sänger offenbar vor. Gemeinsam mit seinen vier Geschwistern plant er, sich um seine Mutter zu kümmern. Dass diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist, ist verständlich – schließlich hatte Florian ursprünglich eine Auszeit angekündigt, um sich eine Pause zu gönnen.

Die Familie hatte im Leben des Schlagerstars schon immer einen hohen Stellenwert. Während er die große Bühne liebt, zeigt er sich im Privatleben bodenständig und heimatverbunden. Seine Geschwister sind auf ganz unterschiedlichen Lebenswegen unterwegs: Ein Bruder ist in der Kirche aktiv, während seine Schwester Sarina als Grundschullehrerin arbeitet. Doch trotz der unterschiedlichen Karrieren zieht es sie auch in schwierigen Zeiten wieder zusammen. Florian sprach in der Vergangenheit immer wieder über die starke Verbindung zu seinen Wurzeln – und sein jüngster Schritt zeigt, dass er es ernst meint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian Silbereisen, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Schauspieler und Moderator

Anzeige Anzeige