Bis zum Sommer: Florian Silbereisen macht eine Showpause

Florian Silbereisen (43) hat überraschend verkündet, sich eine kurze Auszeit von seinen zahlreichen Projekten zu gönnen. Der beliebte Entertainer, der zuletzt mit seiner Show Schlagerchampions von sich reden machte, erklärte während seiner Eurovisionsshow: "Nach so viel Silbereisen gönne ich allen eine Silbereisen-TV-Showpause." Bis zum Sommer wird der Moderator und Sänger deshalb einen Gang zurückschalten, um danach wieder mit neuen Projekten und seiner Rolle bei "Das Traumschiff" durchzustarten. Fans müssen sich also nur wenige Monate gedulden, bis Florian erneut im gewohnten Rampenlicht steht.

Doch der Sänger hat außerdem bereits über seine Zeit nach dem Showbusiness nachgedacht. In einem Interview mit stern.de verriet er seinen überraschenden alternativen Karriereplan: Sollte seine Laufbahn irgendwann enden, könnte er sich vorstellen, ein Gasthaus zu eröffnen. "Ich genieße das, was ich mache, aber wenn es morgen nicht mehr so läuft, mache ich etwas anderes", erklärte er. Die Gastronomie scheint ihn zu reizen, und er glaubt, dass er sich auch abseits der Bühne nicht langweilen würde. Diese unerwartete Leidenschaft zeigt eine neue Seite des Schlagermoderators.

Florian wurde durch seine vielseitigen Talente als Sänger sowie als Moderator zur festen Größe in der Unterhaltungsbranche. Seine professionelle Karriere begann früh, und er etablierte sich schnell in der Schlagerwelt. Privat gibt er sich jedoch bodenständig. Der Moderator schwärmte in der Vergangenheit oft von seiner Heimat in Bayern und auch davon, wie sehr ihm familiäre Werte und Traditionen bedeuten. Eine solche Heimatverbundenheit könnte auch erklären, warum ihn die Idee eines eigenen Gasthauses so begeistert – ein Ort, an dem er vielleicht seinen Wurzeln noch näher kommen könnte. Fans dürfen gespannt sein, ob Florian diese Vision eines Tages in die Tat umsetzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Januar 2025

Anzeige Anzeige