Diese Stars sind in der ersten "Schlag den Besten"-Folge!

Es geht wieder los! Das einst von TV-Berühmtheit Stefan Raab (57) entwickelte Format "Schlag den Besten" kommt zurück in die deutschen Wohnzimmer! Noch im Frühjahr dieses Jahres wird Moderator Elton (52) in insgesamt vier Folgen auf jeweils elf prominente Kandidaten treffen, die dann bei zehn verschiedenen Challenges gegeneinander antreten – gefragt sind sportliches Geschick und Köpfchen. Und diese Stars sind in der ersten Folge am Start!

Wie RTL kürzlich bekannt gab, werden Vertreter aus verschiedenen Branchen im Studio unter den Kommentaren von Frank Buschmann (59) ihr Können unter Beweis stellen. Mit von der Partie sind die beiden Artisten René Casselly (27) und Lili Paul-Roncalli (25) und auch Unter uns-Darsteller Timothy Boldt (33) wird eine Rolle einnehmen. Aus dem Reality-TV-Business sind Calvin Kleinen (31), Elena Miras (31) sowie Adriano Salvaggio und Benjamin Melzer vor Ort.

Außerdem wird es sportlich mit der ehemaligen Skirennläuferin Hilde Gerg (48) sowie dem Ex-Handballspieler Pascal Hens (43). Mit Sänger Lucas Cordalis (56) wird es sicher auch ein harmonisches Beisammensein. Des Weiteren will Ur-Bachelor Paul Janke (42) nicht nur die Herzen des Publikums höherschlagen lassen, sondern auch die 10.000 Euro Preisgeld ergattern. Wer wird am Ende wohl der Beste sein?

Anzeige

RTL / Steffen Z Wolff Hilde Gerg und Elena Miras bei "Schlag den Besten"

Anzeige

RTL / Steffen Z Wolff Calvin Kleinen, Elton und Timothy Boldt bei "Schlag den Besten"

Anzeige

RTL / Steffen Z Wolff Adriano Salvaggi, Elton und Paul Janke bei "Schlag den Besten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de