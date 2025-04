"Mobbing": Fans finden "#CoupleChallenge"-Promis unmöglich

In der #CoupleChallenge treten in diesem Jahr mehrere verfeindete Stars an. Besonders explosiv ist die Stimmung zwischen Sandra Sicora (32) und ihrem Ex-Partner Tommy Pedroni (30) sowie seiner neuen Freundin Paulina Ljubas (28). Dass der Streit zwischen den drei Realitystars mittlerweile auf den Rest der Gruppe übergeschwappt ist, sorgt bei den Fans der Show für Unbehagen. "Früher waren solche Shows noch lustig, aber in den letzten Jahren hat sich das teilweise schon zu Mobbing entwickelt", kommentiert ein User unter einem Post des Formats auf Instagram. Ein anderer Fan findet: "Wie dort mit Sandra umgegangen wird, ist so schlimm. Ich kann nicht glauben, dass sowas toleriert wird. Was Sandra alles einstecken muss, geht gar nicht."

Zuletzt wendeten sich Julian F. M. Stoeckel (38) und Dilara Kruse gegen Sandra. Nachdem sich der Entertainer über die Tattoo-Liebhaberin lustig gemacht hatte, behauptete die Spielerfrau, dass Sandra sie zuvor belächelt habe. Allerdings beweisen Videoaufnahmen, dass dies nicht stimmt. Trotzdem wetterte Dilara gegen ihre Kontrahentin: "Du hast keine Menschlichkeit, du hast keinen Charakter, du hast gar nichts. Das Einzige, was du kannst, ist hinterf*tzig sein."

In den ersten Folgen der diesjährigen "#CoupleChallenge" lästerte Paulina mehrfach über Sandra. Sie nannte Tommys Verflossene unter anderem "die Verrückte" und "die unterste Kategorie von Mensch". Doch in Folge vier gab sie ein paar versöhnliche Worte von sich, nachdem die anderen gegen die einstige Prominent getrennt-Kandidatin gestichelt hatten. "Mich hat es sogar leicht aufgeregt, dass sie Sandra so dumm angemacht haben. Weil ich mir denke, wenn jemand Sandra dumm anmacht, dann bin ich das", erklärte Paulina.

#CoupleChallenge"-Kandidaten Sandra und Julian

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Oktober 2024

