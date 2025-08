Wacken-Festival: Evelyn Burdecki macht im Schlammchaos Party

Evelyn Burdecki (36) feiert auf dem Wacken Open Air genauso, wie es sich gehört: mit jeder Menge Schlamm. Das Reality-Sternchen ist zum ersten Mal dabei und kann es kaum erwarten. Wie bei einem Festival in Schleswig-Holstein zu erwarten, regnete es ordentlich und der Acker war eine einzige Schlammwüste. Echten Metalheads macht das natürlich nichts aus – so auch nicht Evelyn. In ihrer Instagram-Story zeigt sie, dass sie sich begeistert ins Getümmel stürzt und im Schlamm tanzt. "Neben mir tanzen die härtesten Metalheads und wir feiern die Schlammschlacht unseres Lebens", freut die gebürtige Düsseldorferin sich.

Die eingefleischten Wacken-Fans sind dieses Wetter auf dem Festival schon gewöhnt und beeindrucken Evelyn mit kreativen Ideen, um keine nassen Füße zu bekommen. "Das ist ja mal eine geile Idee", kommentiert sie den Look eines Festivalgängers, der sich kurzerhand Mülltüten um die Füße und Waden gebunden hat. Trotz des schlechten Wetters scheint die 36-Jährige sich auf einem der größten Metal-Festivals der Welt richtig wohlzufühlen. "100.000 Leute, Regen von oben, Schlamm von unten und trotzdem die beste Laune ever", resümiert sie. Im kommenden Jahr ist Evelyn dann sicher auch wieder mit dabei.

Eigentlich kennt man Evelyn eher als quirlige Blondine aus dem TV. Einem größeren Publikum wurde sie dank ihrer Teilnahme bei Der Bachelor 2017 bekannt. Das war der Startschuss einer großen TV-Karriere. Es ging in Formate wie Bachelor in Paradise und Promi Big Brother. 2019 führte ihr Weg Evelyn nach Australien ins Dschungelcamp. Obwohl sie dort nicht nur mit Krabbeltieren und ekligen Gerichten konfrontiert wurde, sondern auch mit ihrem Ex-Freund Domenico De Cicco (42), schaffte sie es bis ins Finale – und konnte sich sogar die Dschungelkrone holen. In diesem Jahr bekommt sie jetzt sogar ihre eigene Show bei Sky und WOW. "Es wird lustig, emotional, manchmal chaotisch – klar, bei mir –, aber immer mit Herz. Ich nehme euch mit in meinen echten Alltag, meine verrückten Gedanken und auf Reisen, die vielleicht nicht immer perfekt laufen", verriet Evelyn gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki auf dem Wacken Open Air 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022