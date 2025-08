Nach Trennung: Sidar Sahin zahlte über Monate Ex Janas Miete

Sidar Sahin und Jana Klein wohnten zusammen, bevor ihre Beziehung 2024 in die Brüche ging. Doch auch nach der Trennung zahlte Sidar weiterhin Janas Miete, wie er nun im Podcast "Truth or Trash" mit Lina Westphal enthüllte. "Ich habe bis letzten Monat die Miete gezahlt, obwohl ich seit einem halben Jahr nicht mehr dort wohne", erklärte der Realitystar. Diese Großzügigkeit endete, als Sidar herausfand, dass seine Ex-Partnerin offenbar Kontakt zu einem anderen Mann hatte und dies vor ihm verheimlichte.

Sidar schilderte, dass beide nach der Trennung zunächst ein gutes Verhältnis pflegten. Er half weiterhin, holte den Hund ab und übernahm die Mietkosten. Doch seine Geduld hatte ein Ende, als er feststellte, dass Jana Kontakt zu einem vermögenden neuen Partner – der jetzt Janas Freund ist – hatte, was ihm vorenthalten worden war. Sidar äußerte im Podcast den Verdacht, dass dies absichtlich geschah: "Sie hat extra nichts gepostet, damit ich weiter zahle." Zudem habe Janas Mutter ihm berichtet, dass Jana auch sie finanziell belastete und schließlich mit den Mietzahlungen im Rückstand war. Daraufhin entschloss sich Sidar, ihrer Mutter auszuhelfen.

Die Beziehung zwischen Sidar und Jana begann bei Are You The One? vor laufenden Kameras und zog auch danach immer wieder öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. Aktuell sind die beiden bei Prominent getrennt zu sehen. Während Sidar bislang keine neue Partnerin zu haben scheint, ist Jana mit dem Unternehmer Orangemorange (32) glücklich.

Instagram / janakl__ Jana Klein und Sidar Sahin

Instagram / sidarsahin01 Jana Klein, Sidar Sahin und Hund Gigo, Februar 2024

Instagram / janakl__ Kevin und Jana Klein im April 2025