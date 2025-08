Das ist das diesjährige "Beauty & The Nerd"-Siegerteam

Die diesjährige Staffel von Beauty & The Nerd hat ihre Gewinner gefunden: Laura Maria Lettgen und Sammy sichern sich den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro. In einem spannenden Finale traten sie gegen Elsa Latifaj und ihren Teampartner Aaron an. Beide Teams müssten insgesamt fünf Herausforderungen meistern. Dabei wurde ihnen alles abverlangt – von Geschicklichkeit über Teamarbeit bis hin zu Wissen. Nach einem Gleichstand zählte schließlich die Zeit des letzten Spiels und Laura und Sammy können das Finale mit einem deutlichen Vorsprung für sich entscheiden.

Der Weg zum Sieg war für beide Teams kein leichter. Bei der ersten Herausforderung – einer Tafelbau-Aufgabe, bei der die Beautys Anweisungen geben, während die Nerds umsetzen – lief es bei Laura und Sammy reibungslos. Elsa und Aaron hingegen hatten durch ihre angespannte Stimmung die ersten Schwierigkeiten. Dennoch konnten sie die zweite Runde dominieren, indem sie Wörter korrekt zusammensetzten, was ihnen die Führung bescherte. Im dritten Spiel, bei dem mit einer Wippe ein Ball ins Ziel balanciert werden musste, gelang es Elsa und Aaron erneut, die Nase vorn zu haben. Doch der Fragenhagel in Runde vier brachte Laura und Sammy zurück ins Spiel, als sie ihr Wissen über den jeweils anderen unter Beweis stellten.

Nach vier Spielen war der Punktestand ausgeglichen, weshalb das letzte Spiel über den Sieg entschied. In diesem mussten die Paare so schnell wie möglich über eine selbstgebaute Brücke fahren. Hier glänzten Laura und Sammy mit einer beeindruckenden Zeit von knapp einer Minute. Schon während der Staffel etablierten sich Laura und Sammy als echtes Favoriten-Paar. Beide zeigten über die vergangenen Folgen hinweg, dass sie in der Lage waren, nicht nur spielerisch zu punkten, sondern auch ihre Kommunikation und Zusammenarbeit zu stärken. Nun dürfen sie sich stolz "Beauty & The Nerd"-Sieger nennen.

Joyn Sammy und Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Joyn Elsa Latifaj, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Joyn Laura Maria Lettgen und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Sieger

