Emotionaler Abschied: The Rock ehrt Hulk Hogan (†71)

Die Wrestling-Welt steht unter Schock: Hulk Hogan (†71), mit bürgerlichem Namen Terry Bollea, ist am 24. Juli im Alter von 71 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben. Für viele war er eine Legende – für Dwayne "The Rock" Johnson (53) sogar ein Kindheitsheld. Der Schauspieler und ehemalige Wrestling-Star erinnert sich auf Instagram jetzt an einen ganz besonderen Moment: 1984 im Madison Square Garden fing der damals zwölfjährige Dwayne Hulks Stirnband aus dem Publikum – ein Erlebnis, das ihn nie mehr losließ. Einen Monat später gab er es ihm persönlich zurück. Ein emotionales Wiedersehen, das den Beginn einer besonderen Verbindung markierte.

Im Laufe seiner Karriere hatte Dwayne, der selbst aus einer Wrestling-Dynastie stammt, zahlreiche Gelegenheiten, Hulk nicht nur als Fan, sondern auch als Kollegen zu erleben. Besonders erinnerungswürdig war ihr Aufeinandertreffen bei WrestleMania X8 im Jahr 2002, als das "Icon vs. Icon"-Match für historische Fanreaktionen sorgte. In seinem Abschiedspost dankte Dwayne Hulk auch dafür, "den Staffelstab weitergegeben" zu haben, und bezeichnete ihn als "den größten aller Zeiten". Begleitet wurde der Post von Archivaufnahmen dieses legendären Matches, die eindrucksvoll zeigten, wie sehr Hulk die Fans begeistern konnte.

Privat war Hulk nicht nur für seine Leistungen im Ring, sondern auch für seine kontroverse Persönlichkeit bekannt, was ihn gelegentlich in Schwierigkeiten brachte. Trotzdem hielt Dwayne stets Respekt gegenüber seinem Helden aufrecht. Dwaynes Verbindung zu Hulk ging jedoch vor allem auf das Zwischenmenschliche zurück. Er schloss seinen Tribut mit einem Dankeschön ab, das die gesamte Wrestling-Community widerspiegelte: "Danke Bruder… Ruhe in Frieden, Terry Bollea aka Hulk Hogan."

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2024

Getty Images Hulk Hogan, 2011

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler