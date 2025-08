Sparfuchs? Georgina Fleur wirft Jimi Blue Doppelmoral vor

In der Realityshow Villa der Versuchung sorgen Georgina Fleur (35) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) aktuell für Schlagzeilen. Beide Promis stellen sich der Herausforderung, auf Luxus zu verzichten und gemeinsam mit anderen Kandidaten strenge Budgetregeln einzuhalten. Doch Georgina erhebt nun – einige Monate nach den Dreharbeiten – schwere Vorwürfe gegen Jimi. Auf Instagram kritisiert sie ihn scharf und wirft ihm Doppelmoral vor: "Der macht auf Sparfuchs und sitzt dann irgendwo im Knast, weil er seine Hotelrechnung nicht bezahlt hat. Wie fake kann ein Mensch sein?" Sie behauptet zudem, Jimi habe sich heimlich an der sogenannten Kostbar bedient, während er vor anderen auf Teamenthaltung gemacht habe.

Hintergrund der hitzigen Auseinandersetzung ist auch Jimis jüngste Vergangenheit: Der Schauspieler war erst kürzlich wegen Betrugsvorwürfen festgenommen worden und verbrachte kurze Zeit in Untersuchungshaft. Georgina scheint dieser Vorfall besonders zu stören, da sie ihm vorwirft, nicht ehrlich zu seinen Mitstreitern gewesen zu sein. "Er hat so eine verdammt schlechte Rolle da gespielt", lässt sie ihren Frust online freien Lauf. Ob Jimi selbst sich zu den Vorwürfen äußern wird, bleibt abzuwarten. Bisher ließ er die Anschuldigungen unkommentiert.

Für Jimi Blue ist es nicht das erste Mal, dass sein Name mit Negativschlagzeilen in Verbindung gebracht wird. Nach dem kurzen Aufenthalt in einer österreichischen Justizanstalt ist er zwar wieder frei, doch das Thema bleibt medial präsent. Die Anklage wegen Betrugs schwebt weiterhin über ihm. Georgina hingegen ist bekannt für ihre impulsiven Reaktionen und ihre direkte Art, die in der Vergangenheit bereits bei anderen TV-Projekten für Aufsehen sorgten. Ob die beiden sich in der "Villa der Versuchung" wieder versöhnen, bleibt abzuwarten.

Collage: Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress, RTL / Johanna Bollmann Collage: Georgina Fleur und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Dschungelcamp-Gewinnerin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2025