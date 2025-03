Versöhnen sich Paulina und Sandra bei "#CoupleChallenge"?

Bei #CoupleChallenge kippt die Stimmung. Inzwischen scheinen sich zwei Lager gebildet zu haben – und ausgerechnet Paulina Ljubas (28) und Erzfeindin Sandra Sicora (32) stehen plötzlich auf einer Seite. Vor allem mit Julian Stoeckel (38) kommen die beiden Frauen nicht klar. Als dieser mies über Sandra spricht, verteidigt Paulina sie sogar – oder zumindest beinahe. "Mich hat es sogar leicht aufgeregt, dass sie Sandra so dumm angemacht haben. Weil ich mir denke, wenn jemand Sandra dumm anmacht, dann bin ich das", gesteht sie ihrem Freund Tommy Pedroni (29).

Auch gegenüber Sandras Teampartner Tobias Wegener (31) gesteht der Realitystar: "Es hat sich irgendwas ja auch verändert. Also, auch zwischen ihr und mir hat sich irgendwas verändert." Sie sei zwar immer noch nicht supergut mit Sandra, die Situation sei nun aber eine andere. "Ich habe heute ja auch von mir gesagt, dass ich gerne [einen Schlussstrich ziehen] würde", räumt Paulina ein. Die 28-Jährige gibt sogar zu, ab und zu "stur" zu sein: "Aber dennoch wäre es schon schön, wenn wir das mal beiseitelegen können." Die Prämisse: Jeder von beiden müsse aber seine Fehler aus der Vergangenheit eingestehen. Das sieht auch Tommy so – als Freund von Paulina und Ex-Freund von Sandra steckt er quasi mittendrin: "Es wäre super, wenn wir einen Schlussstrich ziehen." Paulina wolle das Gespräch mit Sandra suchen – in Folge vier kommt es aber nicht dazu.

Schon seit mehreren Jahren hängen dunkle Wolken über Sandra, Tommy und Paulina. 2021 lernten sich der Franzose und die Kölnerin bei Ex on the Beach kennen und verliebten sich. Knapp ein Jahr später zerbrach Sandras und Tommys Liebe während ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. Ende 2023 machten der 29-Jährige und Paulina dann ihre Liebe offiziell, was einen bitteren Rosenkrieg zwischen Ex-Freundin und neuer Freundin entfachte. Nachdem Sandra 2024 bei Prominent getrennt Tommy noch nachgetrauert hatte, scheint sie inzwischen aber über die Beziehung hinweg zu sein. Zuletzt ließ die 32-Jährige sogar durchblicken, dass sie sich für das Glück ihres Ex-Partners freue.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "Temptation Island V.I.P."-Paar, 2022

