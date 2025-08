"Sturm der Liebe" stellt Traumpaar der neuen Staffel vor

Was laut Produzent Peter Proske-Clayton als "mutiger Versuch" begann, avancierte schnell zum Publikumsliebling: Sturm der Liebe-Fans dürfen sich anlässlich des 20-jährigen Bestehens freuen. In der neuen, 22. Staffel dreht sich alles um das potenzielle Traumpaar Fanny Schätzl und Kilian Rudloff. Die bodenständige Gärtnerin, gespielt von Johanna Graen, trifft auf den charismatischen Koch Kilian, dargestellt von Anthony Paul. Peter schwärmte in der ARD-Ankündigung von der "besonderen Dynamik zwischen vertrauten Hauptfiguren und immer neuen Gästen". Dabei könnte die erste Begegnung von Kilian und Fanny kaum romantischer sein – er erobert ihr Herz mit einem perfekt zubereiteten Dessert. Doch schnell ziehen dunkle Wolken am Liebeshimmel auf, als Kilian sich gezwungen sieht, eine andere Frau zu heiraten, um in der Familie Probleme zu lösen. Die bevorstehende Staffel, die am 29. Oktober 2025 starten soll, verspricht einen emotionalen Höhenflug – und stellt die Liebe der beiden vor größte Herausforderungen.

Die Figuren könnten unterschiedlicher nicht sein: Fanny, die einfühlsame Gärtnerin am "Fürstenhof", trägt alte Wunden vergangener Beziehungen mit sich und ist eigentlich vorsichtig, was Männer betrifft. Kilian hingegen bringt mit seiner Spontaneität und Leidenschaft für die Küche frischen Wind in ihr Leben. Doch weil sein Bruder Yannik noch nicht geschieden ist, wird Kilian überrumpelt und muss für eine Hochzeit einspringen – mit jemand ganz anderem. Die Zuschauer fragen sich: Kann Fanny über ihren Schatten springen und einem Mann vertrauen, dessen Handeln sie so sehr verletzt? Die Daily, in der auch Stars wie Cathy Hummels (37) schon Gastauftritte hatten, ist genau für diese Art Drama bekannt: Über die Jahre zankten sich so einige TV-Traumpärchen über viele Szenen hinweg. Auch wenn es in den Geschichten oft hitzig zugeht, herrscht am Set grundsätzlich ein harmonisches Miteinander, wie Antje Hagen (86) weiß: "Wir sind eine richtige Filmfamilie." Die TV-Ikone verkörpert seit jeher die Köchin Hildegard Sonnbichler an der Seite von Sepp Schauer (spielt Alfons Sonnbichler) und zog für diese Serienrolle sogar nach München, um nochmal neu anzufangen, wie sie in einem Statement der ARD verriet.

Johanna und Anthony, die Gesichter hinter den neuen Hauptfiguren, sind gespannt, wie die Fans auf das neue dynamische Duo reagieren. Beide bringen frischen Wind in das Erfolgsformat, das seit mittlerweile zwanzig Jahren im deutschen TV zu sehen ist. "Jeder Charakter hat seine Eigenarten, und genau das macht die Geschichte so aufregend", verriet eine nahe Quelle der ARD-Produktion. Während sich die Zuschauer auf viele Szenen voller Romantik und Drama freuen dürfen, bleibt abzuwarten, wie sich die Schicksale der beiden am "Fürstenhof" verweben. Die Szenerie, die seit Jahren ein fester Bestandteil der Serie ist, wird dabei weiterhin der magische Ort bleiben, an dem sich Liebe und Intrigen die Hand geben. "Ein Hotel als Schauplatz bot von Beginn an die ideale Kulisse – ein lebendiger Mikrokosmos, in dem Menschen arbeiten, leben, sich begegnen, streiten, versöhnen und verlieben", bringt es der Produzent auf den Punkt. Und auch Sepp sieht noch nach 20 Jahren die Stärke im Gewohnten: "In unseren Geschichten findet jeder was, egal ob man jung, erwachsen oder älter ist."

ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl und Anthony Paul als Kilian Rudloff am "Sturm der Liebe"-Set, 2025.

Imago Anthony Paul, Johanna Graen, Dirk Galuba,Gregory B. Waldis, Antje Hagen und Sepp Schauer, 2025.

ARD/Ann Paur Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

