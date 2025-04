Zoff zwischen "#CoupleChallenge"-Sandra und Dilara eskaliert

Bei #CoupleChallenge sorgt eine Challenge für Krisenstimmung. Während des Spiels baumelt pro Team jeweils ein Kandidat in schwindelerregender Höhe an einem Sicherheitsseil über dem See und wirft Bälle hinab, die der jeweils andere mit seinem Kanu auffangen soll. Als Sandra Sicora (32) und ihr Teamkollege Tobi Wegener (31) dran sind, beobachten die übrigen Kandidaten das Geschehen. "Hoffentlich reißt das Seil nicht, meine Süße", kommentiert Julian F. M. Stoeckel (38) und kichert süffisant. Sandra, der der Seitenhieb auch in luftigen Höhen nicht entgangen ist, sucht nach der Challenge die Konfrontation. "Was denkst du, wer du bist, dass du so etwas sagst?", wirft sie Julian an den Kopf und stellt klar: "Sag einfach gar nichts. Mach deine Show, aber nicht mit mir."

Daraufhin platzt Dilara Kruse der Kragen. Die Frau von Max Kruse (37) erklärt, Sandra habe sich ihr gegenüber genauso verhalten, als sie sich zuvor in der Challenge beweisen musste. Dilara und ihre Teampartnerin Roaya entschieden sich nämlich dazu, dass Dilara den Part in luftigen Höhen übernimmt, obwohl sie unter Höhenangst leidet. "Du siehst, ich habe geweint. Du siehst, ich habe Angst. [...] Und du sagst: 'Pech gehabt'", regt sich Dilara lautstark auf. Eine Rückblende zeigt, dass Sandra dies tatsächlich nie gesagt hat – dennoch schießen sich mal wieder alle auf die Ex on the Beach-Bekanntheit ein. Dilara und Julian gehen mit erhobenem Zeigefinger auf Sandra los und machen sie zur Sau. "Du hast keine Menschlichkeit, du hast keinen Charakter, du hast gar nichts. Das Einzige, was du kannst, ist hinterfotzig sein", keift Dilara und erntet dafür Applaus von ihren Mitstreitern.

"Hätte sie diesen Move, als Dilara oben war, nicht gemacht, hätte ich diesen Satz nicht gesagt", stellt auch Julian klar und betont, er sei nur ehrlich. Sandra ist schon seit Beginn der Staffel bei den meisten ihrer Co-Stars unten durch – ihr wurde von ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni (30) und seiner Freundin Paulina Ljubas (28) vorgeworfen, sie habe eine geheime Absprache mit dem bereits ausgeschiedenen Kandidaten Gigi Birofio (25) gehabt. Obwohl Sandra und Gigi diesen Vorwurf vehement dementierten, steht die Kölnerin seither mitten im Kreuzfeuer der Gruppe.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Tommy, Sandra, Tobi und Dilara

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Sandra und Julian

Anzeige Anzeige