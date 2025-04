Sinha Melina Gierke nach Baby zurück bei "Großstadtrevier"

Sinha Melina Gierke ist zurück im "Großstadtrevier"! Nach einer einjährigen Babypause steht die Schauspielerin wieder als Polizistin Bente Hinrichs vor der Kamera. Am vergangenen Dienstagmorgen wurde sie erstmals wieder am Set der beliebten ARD-Serie gesichtet, als sie in der Hamburger HafenCity mit ihrem Serienpartner Patrick Abozen einige actiongeladene Szenen drehte. Vor dem Nachhaltigkeitspavillon in der Osakaallee, der für die Show zum fiktiven Museum "Hamburg Anno Dazumal" umfunktioniert wurde, stürmten die beiden Serienpolizisten mit gezogenen Waffen das Gebäude. Schaulustige und Touristen seien laut Moin.de überrascht gewesen, als sich zwischen Hafenkulisse und dem Störtebeker Ufer plötzlich echte Krimi-Stimmung breit machte.

Die 35-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr nach der Geburt ihres Kindes vorübergehend aus der Serie zurückgezogen. Damals zeigte sie sich hochschwanger beim Hamburger Hafengeburtstag, ohne ihre Babypause offiziell zu bestätigen. Details zu ihrem Nachwuchs gab Sinha bislang auch nicht preis – sie hält ihr Privatleben allerdings eh komplett aus der Öffentlichkeit zurück und teilt kaum Fotos und Co. im Netz. Auch über ihren Partner ist nichts bekannt. Fans dürfen sich aber nun darüber freuen, sie wieder regelmäßig im "Großstadtrevier" zu sehen.

Sinha Melina Gierke übernahm die Rolle der Polizistin Bente Hinrichs 2023 von Wanda Perlewitz und hat sich seitdem in die Herzen der Zuschauer gespielt. Die Serie ist bereits seit 1986 ein absoluter Hit beim Publikum – im Laufe der Jahre wurden 37 Staffeln mit insgesamt 512 Folgen über die Beamten des Polizeikommissariats auf St. Pauli produziert. Insbesondere Jan Fedder prägte die Erfolgsserie sehr. Das norddeutsche Urgestein stand für 27 Staffeln als Polizeioberkommissar Dirk Matthies vor der Kamera. Im Dezember 2019 starb Jan, nachdem er jahrelang an Krebs gelitten hatte.

Getty Images Sinha Melina Gierke, Schauspielerin

Wallocha,Stephan / ActionPress Jan Fedder aus "Das Großstadtrevier"

