Traurige Nachrichten von Wilfried Dziallas! Der gebürtige Hamburger begann Ende der 1980er-Jahre, sich einen Namen als Schauspieler zu machen. Den meisten Zuschauern dürfte er wohl durch seine Rolle des Bernd Voss in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" in Erinnerung sein. Außerdem wirkte er in Film- und Fernsehproduktionen wie "Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen", In aller Freundschaft oder "Dorfpunks" mit. In den vergangenen zwei Jahren ist es jedoch ruhiger um ihn geworden. Nun erreichen seine Fans traurige Nachrichten: Wilfried ist tot.

Wie Bild berichtet, starb der Hörspielsprecher am Samstag an den Folgen seiner Erkrankung mit dem Coronavirus in seiner Heimat Hamburg. Seine Agentin Regine Schmitz erklärte: "Ich bin so erschüttert. Er war doppelt geimpft. Sein Tod macht mich unglaublich betroffen." Wilfried wurde 77 Jahre alt.

Mittlerweile haben schon einige Freunde und Kollegen von dem Regisseur Abschied genommen. Der "Großstadtrevier"-Produktionsleiter Joerg Pawlik behält Wilfried in guter Erinnerung: "Er war ein hervorragender Theaterschauspieler, passte wunderbar in die 'Großstadtrevier'-Familie. Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Ein Mann mit Herz.“

ActionPress Wilfried Dziallas, Regisseur

ActionPress Wilfried Dziallas im April 2010 in Essen

ActionPress Wilfried Dziallas, Hörspielsprecher

