Im "Großstadtrevier" bereitet man sich offenbar auf ein Lebewohl vor! Seit 1984 ist die Drama-Krimi-Show ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Aktuell werden neue Folgen gedreht und die Fans sind schon voller Vorfreude. Doch die ganze Euphorie bekommt nun einen bitteren Beigeschmack – denn ein Cast-Mitglied verlässt die Serie nach neun Jahren.

Es handelt sich um die Berlinerin Wanda Perdelwitz. Die Blondine verkörperte in der Kriminalsendung seit 2012 die Polizeiobermeisterin Nina Sieveking. "Nach wunderbaren neun Jahren im 'Großstadtrevier' ist es für mich einfach an der Zeit, Ninas Uniform abzulegen, um mich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen", erklärt die TV-Darstellerin gegenüber DWDL. Was ihre nächsten Projekte sein werden, behält sie aber noch für sich.

Auch wie ihr Serienausstieg aussehen wird, wurde weder vom Sender ARD noch von Wanda bis dato verraten. Das Format befindet sich aktuell mitten in den Dreharbeiten für die bereits 35. Staffel. Diese sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden.

Getty Images Schauspielerin Wanda Perdelwitz

Getty Images Wanda Perdelwitz, 2018 in Hamburg

Getty Images Wanda Perdelwitz, 2015

