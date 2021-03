Nächstes Erfolgslevel fürs "Großstadtrevier"! Mit dem Start der 34. Staffel konnte das ARD-Format die Lindenstraße als deutsche Vorabendserie mit der längsten Laufzeit vom Thron stoßen. 1986 flimmerte das Format rund um das Hamburger Polizeirevier zum ersten Mal über die Bildschirme und auch in Zukunft soll es neue Geschichten geben. "Lindenstraße" wurde hingegen nach 34 Jahren eingestellt. Jetzt gibt es eine weitere Neuerung für das "Großstadtrevier": Den begehrten Sendeplatz zur Primetime.

Wie im vergangenen Jahr schon angekündigt, schickt das Erste im kommenden Mai einen Film-Ableger der beliebten Krimi-Reihe ins Rennen. Laut dwdl wird der Streifen unter dem Titel "St. Pauli, 06:07 Uhr" am 19. Mai um 20:15 Uhr gezeigt. Zum ersten Mal schafft es damit eine "Großstadtrevier"-Episode in die Primetime. Normalerweise laufen die Folgen montags von 18:50 Uhr bis 19.45 Uhr – auch ein erster Film-Ableger im Jahr 2011 wurde auf dem regulären Sendeplatz im ARD-Vorabendprogramm gezeigt.

Ob es in den neuen Folgen und in dem Spielfilm-Ableger auch ein paar intime Szenen gibt, ist derzeit aber noch fraglich. Weil beim Dreh noch immer strenge Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, beschrieb Studio-Hamburg-Produktionschef Michael Lehmann gegenüber Bild die Konsequenzen am Set wie folgt: "Es wird mehr geschossen und nicht mehr geküsst."

ARD/Thorsten Jander

ARD/Thorsten Jander

ARD/Thorsten Jander

