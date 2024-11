Hamburger Urgestein Jan Fedder (†64) wird mit Doku geehrt

Ein neuer Dokumentarfilm lässt das Vermächtnis des Schauspielers Jan Fedder (✝64) aufleben. Wie der NDR bekannt gab, haben die Regisseurinnen Antje Althoff und Leonie Kampmeyer ein bewegendes Porträt über das norddeutsche Original gedreht. Darin kommen seine Ehefrau Marion Fedder sowie zahlreiche prominente Freunde und Kollegen wie Tim Mälzer (53), Axel Milberg (68), Bettina Tietjen (64) und Michaela May (72) zu Wort. Sie teilen persönliche Erinnerungen und gewähren intime Einblicke in das Leben des Volksschauspielers, der am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren verstarb.

Der Dokumentarfilm zeichnet Jans Werdegang von der Kindheit bis zu seinen größten Erfolgen nach. Aufgewachsen auf St. Pauli, war sein Leben geprägt vom rauen Charme des Viertels zwischen Seemännern, Reeperbahn und Rotlichtmilieu. Bereits mit 13 Jahren erhielt er seinen ersten Schauspielunterricht und stand früh auf der Bühne. Seinen Durchbruch feierte er 1981 als Maat Pilgrim im preisgekrönten Kriegsdrama "Das Boot". Weit über Hamburg hinaus wurde Jan zum Publikumsliebling durch seine Rollen als Polizist Dirk Matthies im "Großstadtrevier" und als Bauer Kurt Brakelmann in der Kultserie "Neues aus Büttenwarder". Trotz seiner Krebserkrankung im Jahr 2012 blieb er der Schauspielerei treu und drehte bis ein Jahr vor seinem Tod.

Wie seine Frau Marion gegenüber Bunte erklärte, sei jedoch nicht das Mundhöhlenkarzinom die Todesursache des Ausnahmeschauspielers gewesen: "Jan starb am plötzlichen Herztod. Der Krebs war lange weg, er hatte ihn besiegt." Tausende Menschen nahmen damals Abschied von Jan, als er auf seiner letzten Reise über den Hamburger Kiez verabschiedet wurde. Dabei waren seine Fans nicht nur in der Kirche, sondern verfolgten die Zeremonie auch an Bildschirmen und auf einer Leinwand vor Ort. Die 90-minütige Dokumentation über Jan wird am 28. Dezember ab 21:45 Uhr im NDR gezeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Fedder, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / Ot,Ibrahim Marion Fedder in Begleitung von Jörg Pawlik auf Jan Fedders Trauerfeier

Anzeige Anzeige