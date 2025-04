Marie Nasemann übernimmt eine Gastrolle im "Großstadtrevier"

Aktuell laufen in Hamburg die Dreharbeiten für neue Episoden der Erfolgsserie "Großstadtrevier". Mit dabei ist neben Maria Ketikidou (58) und Enrique Fiß auch ein Model, denn Marie Nasemann (36) spielt eine kleine Gastrolle in der Krimiserie. Im Gespräch mit dem Hamburg Journal verrät die Influencerin, dass sie mit dem Drehort der Show einiges verbindet: "Ich war hier zwei Jahre für die Schauspielschule und habe hier auch im Schauspielhaus Theater gespielt. Ich fühle mich sehr wohl in Hamburg." Die Rolle der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ist in der ARD-Serie in einen Unfall verwickelt, doch mehr Details sind momentan noch nicht bekannt.

Der Gastbesuch bringt die Darsteller am "Großstadtrevier"-Set allerdings nicht durcheinander. In den bisherigen 37 Staffeln waren schon einige Promis wie zum Beispiel Dragqueen Olivia Jones (55), Musiker H.P. Baxxter (61), Quizmaster Jörg Pilawa (59) und Komiker Hape Kerkeling (60) mit dabei. "Wir kriegen unglaublich viel Besuch. Das ist ja das Tolle: Alle kommen bei uns vorbei", freut sich Maria gegenüber dem Hamburg Journal.

Neben Maria war Jan Fedder (✝64) jahrzehntelang das Gesicht der erfolgreichen Serie aus St. Pauli. Im Jahr 2019 verstarb das Hamburger Original allerdings an Krebs. Anfang dieses Jahres hätte er seinen 70. Geburtstag gefeiert, was seine Witwe Marion Fedder zum Anlass nahm, um ihren verstorbenen Mann zu ehren. In seiner Stammkneipe "Zur Ritze" auf der Reeperbahn fand deshalb im Januar eine Gedenkveranstaltung statt, bei der auch der Scooter-Frontmann und der Shanty-Chor "De Elbshippers" anwesend waren. "Jan hat immer sehr gern seine Geburtstage gefeiert. Mit ganz vielen Leuten und bunt und lustig. Das soll so bleiben", erklärte Marion gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / maria_ketikidou Enrique Fiß und Maria Ketikidou, "Großstadtrevier"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Fedder, Schauspieler

Anzeige Anzeige