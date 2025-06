TV-Serie "Großstadtrevier" wird als Theaterstück inszeniert

Die Kultserie Großstadtrevier, die seit Jahrzehnten zu den festen Größen des deutschen Fernsehens zählt, wird vom 9. Oktober bis 16. November auf die Bühne gebracht. Im Hamburger St. Pauli Theater können Fans die beliebte Polizeiserie erstmals als Theaterstück erleben. Schauspielerin Saskia Fischer, die seit vielen Jahren Teil der Serie ist, hat das Drehbuch geschrieben. Die Inszenierung übernimmt Regisseur Guntbert Warns, und auch die bekannten Gesichter aus der Serie, darunter Patrick Abozen, stehen bereit, um das Publikum auf eine ganz neue Weise zu begeistern.

Die Idee, das "Großstadtrevier" auf eine Theaterbühne zu bringen, entstand bereits vor Jahren, als Patrick Abozen den Leiter des St. Pauli Theaters, Ulrich Waller (69), auf das Konzept ansprach. Doch erst jetzt nimmt das Vorhaben Gestalt an. Das Stück gibt einen humorvollen und spannenden Einblick in das Leben hinter den Kulissen der Serie. Saskia Fischer beschreibt es in der Pressekonferenz mit den Worten: "Dieses Familiäre, was wir haben, das wollte ich zeigen." Die Handlung beginnt harmlos mit einem geplanten Fotoshooting, nimmt jedoch eine dramatische Wende, als die Darsteller in einem Raum eingeschlossen werden und es zu Entführungen und blutigen Entwicklungen kommt. Auch Jan Fedder (✝64), eine prägende Figur der Serie, wird im Stück eine zentrale Rolle spielen.

Neben ihrer engen Zusammenarbeit vor der Kamera verbindet die Schauspielerinnen und Schauspieler eine jahrelange Freundschaft, die auch in der neuen Inszenierung spürbar ist. Saskia Fischer spricht von der besonderen Stimmung am Set und dem Teamgeist, der sich über die Jahre entwickelt hat. Regisseur Guntbert Warns lobt die Harmonie im Ensemble: "Das ist auch der große Spaß, den die Schauspielerinnen und Schauspieler haben. Wir haben gestern die Leseprobe gemacht und waren auch überrascht, mit welcher Einigkeit und wie gut das Ensemble funktioniert." Die Vorfreude auf die Premiere ist groß und verspricht, das Theaterstück zu einem besonderen Erlebnis für alle Fans des "Großstadtreviers" zu machen.

Getty Images Wanda Perdelwitz, Samuel Koch, Sarah Elena Timpe und Peter Fieseler , 2016 bei "Großstadtrevier"

Instagram / sinhamelinagierke Sven Fricke und Sinha Melina Gierke am "Großstadtrevier"-Set

