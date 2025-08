Will "Ex on the Beach"-Marta nur noch Realitystars daten?

Marta Dobrowolska, bekannt aus der Reality-TV-Show Ex on the Beach, hat sich auf Instagram zu ihren Dating-Vorlieben geäußert. Die Blondine, die während ihrer Zeit in der Show für einige Schlagzeilen sorgte, offenbarte dort, dass sie nach wie vor vorsichtig ist, was Männer aus der Reality-TV-Branche angeht. In einer Frage-Antwort-Runde erklärte sie: "Ich finde es sehr schwer ernsthaft jemanden aus der Branche kennenzulernen, da viele sehr oberflächlich sind und man schnell ersetzbar ist." Stattdessen ziehe sie momentan Männer aus anderen Bereichen vor – es sei denn, sie kenne die Person bereits länger.

Bei "Ex on the Beach" zeigten viele Reality-TV-Größen großes Interesse an Marta. Unter anderem hatte die Reality-TV-Newcomerin ein Techtelmechtel mit Marc-Robin Wenz und Marvin Kleinen. Mit Marc-Robin hatte Marta nach den Dreharbeiten sogar eine längere On-off-Beziehung. Diese verlief jedoch alles andere als rosig. "Wir hatten im Wochentakt On- und Off-Phasen, das war so eine toxische Scheiße zwischen uns", berichtete Marc-Robin bei der Show-Reunion.

Ihr bewegtes Liebesleben war nicht das einzige, was Marta in die Schlagzeilen brachte. Nach der Wiedersehensshow sorgte ihr optischer Wandel für heftige Diskussionen im Netz. Viele Fans vermissten Martas Natürlichkeit, für die sie während der Show noch gefeiert wurde. "Ihr schönes Lächeln kommt nicht mehr so raus, weil ihre Augen auch nicht mehr mitlächeln", merkte ein enttäuschter Zuschauer auf Instagram beispielsweise an.

Instagram / martaa_d Marta Dobrowolska, Juli 2025

RTL Marta und Marc-Robin Wenz bei "Ex on the Beach", 2025

Instagram / martaa_d Marta Dobrowolska, Juli 2025

Meint ihr, dass Martas Entscheidung, sich von der Reality-TV-Branche zu distanzieren, Vorteile für ihr Privatleben hat? Definitiv! Weniger Drama und eine Chance auf ein authentisches Liebesleben. Ich weiß nicht... Die Glitzerwelt der Realitystars hat auch ihre Reize! Ergebnis anzeigen