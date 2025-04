Lauren Graham datete mehrere Männer am "Gilmore Girls"-Set

Lauren Graham (58), bekannt aus der Kultserie Gilmore Girls, hat in einem Podcast offenbart, dass sie während der Dreharbeiten mit einigen ihrer damaligen Serienkollegen angebandelt hat. In der aktuellen Episode von "Call Her Daddy" erklärte sie lachend: "Wir waren täglich bis zu 15 Stunden am Set. Wen soll man da sonst noch treffen?" Besonders brisant: Bei ihren Flirts habe es sich um mehrere Männer gehandelt, deren Rollen auch im Drehbuch ihre Figur, Lorelai Gilmore, dateten. Wer genau diese Kollegen waren, verriet Lauren nicht, stellte aber klar, dass Scott Patterson (66), der in der Serie Lorelais eigentliche große Liebe Luke Danes spielte, nicht darunter war.

In der Serie hatte Lorelai zahlreiche Beziehungspartner, von Max Medina (Scott Cohen, 63) über Alex Lesman (Billy Burke, 58) bis hin zu Jason "Digger" Stiles (Chris Eigeman, 60). Lauren betonte im Podcast, dass sie das Wort "Dating" für einige dieser Flirts als "ein großes Wort" empfinde und vieles eher ungezwungen gewesen sei. Neben ihrer kurzen Rückschau auf Beziehungen am Set sprach Lauren auch über die öffentliche Aufmerksamkeit für ihr Privatleben während ihrer Karriere. Besonders in den Anfangsjahren sei sie oft gefragt worden, warum sie Single sei, was sie manchmal dazu brachte, "einfach etwas zu erfinden", um Ruhe zu haben. "Es fühlte sich oft seltsam an, darüber zu sprechen", gab sie zu.

Abseits der Filmkameras lebt Lauren ein eher zurückgezogenes Leben. Von 2010 bis 2021 war sie etwa mit Peter Krause, ihrem Co-Star aus der Serie "Parenthood", liiert. Kinder hat sie nie bekommen, was sie als bewusste Entscheidung beschreibt. Im Podcast erklärte sie, dass sie erst in jüngerer Zeit begonnen habe, sich mit ihrer persönlichen Lebensplanung intensiver auseinanderzusetzen. "Ich will Partnerschaften, die in jeder Hinsicht Spaß machen", sagte sie. Mit ihrer offenen Art, auch über schwierige Themen zu sprechen, bleibt Lauren ein Publikumsliebling – fast wie Lorelai selbst, die bei verschiedenen Streaminganbietern bis heute eine große Fangemeinde hinter sich versammelt.

Saeed Adyani/Netflix Lauren Graham und Scott Patterson in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr"

Getty Images Lauren Graham und ihr Ehemann Peter Krause

