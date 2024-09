Kelly Bishop erinnert an "Gilmore Girls"-Co-Star Edward (†)

Kelly Bishop (80) konnte im Laufe ihrer Karriere schon vielen Rollen Leben einhauchen. Am bekanntesten ist sie allerdings für die Darstellung der Emily Gilmore in der TV-Serie Gilmore Girls. Im Interview mit People erinnert sie sich nun zurück an die Drehzeit und an einen ganz besonderen Menschen: Edward Herrmann (✝71). Der verkörperte in der Serie Emilys Ehemann Richard. Tatsächlich kannten sich die beiden Filmstars schon lange bevor sie ihre TV-Rollen ergattern konnten. Sie hatten sich im Jahr 1976 bei der Preisverleihung der Tony Awards kennengelernt. Seitdem verband die beiden eine tiefe Freundschaft. "Wir fühlten uns einfach so wohl miteinander und haben uns einfach verstanden", erzählt die Schauspielerin jetzt.

Edwards Tod hatte auch einen Einfluss auf die Entwicklung und die Geschichte von Richard und Emily. Denn nach seinem Ableben stand der Cast der Serie für ein Revival vor der Kamera und erzählten die Geschichte der originalen Charaktere weiter. Da er nicht dabei sein konnte, wurde sein Tod in die Story von Emily mit eingebaut. Kelly erzählt: "Ich denke, wenn er dabei gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich einfach mit einer Variation des Lebens weitergemacht, das wir gehabt haben. Die Tatsache, dass er nicht mehr dabei war, hat den gesamten Werdegang meiner Figur verändert, alles an ihr." In den vier extra Folgen ist Emily eine Witwe, die lernt, mit ihrer Trauer und ihrem Verlust umzugehen.

Im echten Leben standen Edward und Kelly sich so nah, dass Eds Familie die Schauspielerin vor seinem Tod im Jahr 2014 einlud, sich von ihm zu verabschieden. Der Schauspieler hatte lange mit einem Hirntumor gekämpft und drei Wochen auf der Intensivstation gelegen, bis sein Körper den Kampf schließlich verlor. Für den Rest des Casts sei sein Tod vollkommen überraschend gekommen, weil sie nichts von seiner Krankheit gewusst hätten, wie das Schauspielensemble im Jahr 2016 gegenüber demselben Magazin erwähnt hatte.

Getty Images Kelly Bishop, Schauspielerin

Getty Images Edward Herrmann und Kelly Bishop, Schauspieler

