Bald mehr "Gilmore Girls"? Lauren Graham lässt Fans hoffen

Lauren Graham (57), bekannt aus der beliebten Serie Gilmore Girls, hat nun in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) erneut betont, dass sie jederzeit bereit wäre, ihre Rolle als Lorelai Gilmore wieder aufzunehmen. "Ich sage immer 'ja', weil es die beste Rolle war, die ich je hatte", erklärte die Schauspielerin begeistert. Die Serie, die von 2000 bis 2007 auf The WB und später The CW lief, zeigt die dynamische Beziehung zwischen der alleinerziehenden Mutter Lorelai und ihrer Tochter Rory, gespielt von Alexis Bledel (43), im fiktiven Städtchen Stars Hollow. Auch im Netflix-Revival "Gilmore Girls: A Year in the Life", das 2016 erschien, schlüpfte sie erneut in ihre ikonische Rolle.

Die Erfolgsserie hat auch Jahre nach dem Finale einen festen Platz in den Herzen der Fans und lockt nach wie vor Zuschauer aus neuen Generationen an. Besonders in den Herbstmonaten erlebt die Serie aufgrund ihres gemütlichen Kleinstadt-Flairs regelmäßig Zuspruch in den Streaming-Charts. Im Gespräch erzählte Lauren weiter, dass sie die langjährige Zuneigung der Fans teils mit einem Augenzwinkern wahrnimmt. "Manche sagen, ich hätte sie großgezogen, und ich denke mir: 'Ich hoffe, da waren auch noch andere Erwachsene beteiligt'", witzelte sie. Andere Fans gestehen wiederum, dass sie die Serie nur als Hintergrundgeräusch laufen lassen.

Privat bleibt die Schauspielerin eng verbunden mit ihrer Vergangenheit in Stars Hollow. Für die Fans gibt es also Hoffnung, dass die Familie Gilmore eines Tages zurückkehrt. Auch wenn es keinen formellen Plan gibt, "Gilmore Girls" erneut aufleben zu lassen, hat Produzentin Amy Sherman-Palladino gegenüber Us Weekly zuvor angedeutet, dass es in der Zukunft passieren könnte: "Es geht wirklich nur um das Timing. Es ist absolut nicht vom Tisch. Die Sterne haben sich nur noch nicht ausgerichtet."

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham 2000 in "Gilmore Girls"

Getty Images Der "Gilmore Girls"-Cast

Getty Images Der Cast von "Gilmore Girls"

