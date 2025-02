Kelly Bishop schließt "Gilmore Girls"-Comeback nicht aus

Kelly Bishop (80) hat in einem Interview mit Gala über die Möglichkeit eines Comebacks der Kultserie Gilmore Girls gesprochen. Die Schauspielerin, die in der Serie die Rolle der Emily Gilmore verkörperte, schließt eine Rückkehr nicht aus: "Sag' niemals nie." Dabei betonte sie, dass eine Fortsetzung davon abhängen würde, ob Hauptdarstellerinnen Lauren Graham (Lorelai Gilmore) und Alexis Bledel (Rory Gilmore) sowie Serienmacherin Amy Sherman-Palladino wieder mit an Bord wären. Dennoch schätzt Kelly die Chancen auf eine Rückkehr der Serie selbst eher gering ein, da viele Beteiligte inzwischen offenbar andere Wege eingeschlagen haben.

Im Gespräch lobte Kelly ihre einstige Kollegin Lauren und verriet, welche tiefe Wertschätzung sie für sie hegt. "Sie ist wirklich wie eine Tochter für mich", sagte sie über ihre enge Beziehung zu der Schauspielerin. Wie es um Alexis steht, wisse sie nicht, da sie keinen Kontakt zu ihr hat. Dennoch scheint Kelly optimistisch: Wenn es zu einer Fortsetzung der Kult-Serie käme, würde sie nicht zögern. Lauren selbst hatte bereits in früheren Interviews anklingen lassen, dass sie sich eine Rückkehr zur Serie durchaus vorstellen könnte. Wie Alexis über das Thema denkt, bleibt hingegen unklar.

Die Serie "Gilmore Girls" wurde von 2000 bis 2007 ausgestrahlt und gilt bis heute als ein Klassiker des US-amerikanischen Fernsehens. Mit ihrem smarten Humor und den liebenswerten Figuren gewann sie eine treue Fangemeinde, die auch Jahre später bei der Neuauflage "Gilmore Girls: A Year in the Life" 2016 begeistert mitfieberte. Kelly, die bereits vor ihrer Rolle in der Serie eine erfolgreiche Karriere am Broadway hatte, wurde durch ihre Darstellung der resoluten Emily Gilmore weltweit bekannt. Ihre schwärmerische Aussage über Lauren zeigt, dass die Chemie zwischen den Darstellern am Set ebenso warmherzig war wie vor der Kamera – eine Qualität, die der Serie ihre zeitlose Anziehungskraft verleiht.

ActionPress Kelly Bishop (Emily) in "Gilmore Girls"

Alberto E. Rodriguez / Staff Kelly Bishop, Alexis Bledel und Lauren Graham bei der "Gilmore Girls: A Year in the Life"-Premiere

