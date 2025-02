Emily in "Gilmore Girls" war Kelly Bishops ikonischste Rolle

Kelly Bishop (80), bekannt für ihre Rolle der strengen Emily Gilmore in der Erfolgsserie Gilmore Girls, hat in einem Interview mit Gala über ihre neue Biografie "Das dritte Gilmore Girl" gesprochen. Kelly verriet, dass der Schreibprozess für sie überraschend befriedigend war: "Ich habe es wirklich genossen, daran zu arbeiten", sagte sie. Dass das Buch nun so gut ankomme, empfinde sie als "herrlich". Die 80-jährige Schauspielerin sprach zudem darüber, warum sie ihre Rolle in der Serie als die herausragendste ihrer Karriere betrachtet.

Zwar sei das Broadway-Musical "A Chorus Line", das vor 50 Jahren uraufgeführt wurde, für Kelly ein entscheidender Moment und ein großer Erfolg gewesen, aber die sieben Jahre als Emily Gilmore hätten eine viel breitere Zuschauerschaft erreicht. "Ich hatte sieben Jahre Zeit, die Figur der Emily Gilmore zu spielen. Ich denke, das ist diejenige, die heraussticht", erklärte Kelly. Die langjährige Arbeit an der Figur und die emotionale Tiefe der Serie bezeichnete sie als prägende Erfahrung und Erfolgsfaktor für ihren Status in der Branche.

Privat bleibt Kelly, die ein Comeback von "Gilmore Girls" nicht ausschließt, bodenständig und scheint sich trotz ihres Erfolges einen warmherzigen und zugänglichen Charakter bewahrt zu haben. Ihre äußerliche Strenge in "Gilmore Girls" sei weit von ihrer eigentlichen Persönlichkeit entfernt. Im Umgang mit Fans und Kollegen zeigt sie sich als sympathische Plaudertasche mit einem feinen Sinn für Humor – eine Eigenschaft, die sie in ihrer langjährigen Karriere zu einem beliebten Mitglied der Film- und Theaterbranche gemacht hat.

ActionPress Kelly Bishop (Emily) in "Gilmore Girls"

Getty Images Kelly Bishop, Alexis Bledel and Lauren Graham, "Gilmore Girls"-Stars

