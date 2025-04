Lauren Graham liebt Kaffee genauso wie ihre Rolle Lorelai

Lauren Graham (58) verrät, dass sie eine ganz besondere Leidenschaft mit ihrer berühmten Gilmore Girls-Rolle Lorelai Gilmore teilt: die Liebe zu Kaffee. In der aktuellen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" sprach die Schauspielerin über ihren perfekten freien Tag. Dabei erklärte sie, dass sie es liebe, ihren Morgen langsam zu starten – mit einer frischen Tasse Kaffee direkt im Bett. "Ich habe die Kaffeemaschine bewusst auf derselben Etage wie das Schlafzimmer", erklärte Lauren schmunzelnd. "Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und dann löse ich alle New York Times-Rätsel." Dass auch Lorelai für ihren Kaffeekonsum bekannt ist, ist für die Schauspielerin kein Zufall.

Laut Schauspielerin geht Lorelais berühmte Kaffeesucht jedoch nicht auf Laurens eigene Passion zurück. "Das war alles schon in der Rolle angelegt", erzählte sie im Podcast und erinnerte sich an eine Szene aus der ersten Folge: "Sie geht zu Luke und verlangt mehr Kaffee, und er meint, sie hätte genug." Dass sie diesen Aspekt mit ihrer Figur gemein hat, nennt sie eine glückliche Fügung. Auch was ihr bevorzugtes Kaffee-Rezept angeht, wird Lauren kreativ: "Ich liebe Vanille-Creamer und habe mit Schlagsahne und Zimt begonnen. Es war ursprünglich nur für die Feiertage gedacht, aber jetzt mache ich das ständig – es ist das Beste, was es gibt!"

Doch Kaffee ist nicht Laurens einzige Verbindung zu Lorelai. In einem Moment nostalgischer Offenheit verriet sie außerdem, dass eines der einprägsamsten Kleidungsstücke ihrer Serienfigur aus ihrem eigenen Kleiderschrank stammte. Das T-Shirt mit der Aufschrift "Everyone loves an Irish girl", das Lorelai in der Serie trug, trug Lauren später auch auf ihrem ersten Instagram-Selfie am St. Patrick’s Day. Dennoch sei ihr eigener Stil weniger aufregend gewesen als der ihrer Figur: "Ihre Kleidung war mehr Spaß, meine war langweilig", scherzte Lauren. Von Kaffee bis Kleidung – der Einfluss der Rolle auf ihr echtes Leben scheint auch heute noch spürbar zu sein.

Anzeige Anzeige

Warner Bros. / Delivered by Online USA / Gettyimages Lauren Graham und Alexis Bledel in "Gilmore Girls"

Anzeige Anzeige

Instagram / laurengraham Lauren Graham erster Instagram-Beitrag

Anzeige Anzeige