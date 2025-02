Rund 20 Jahre her: Was wurde aus den "Gilmore Girls"-Stars?

Es sind mehr als 20 Jahre vergangen, seit Gilmore Girls im Jahr 2000 erstmals ausgestrahlt wurde und die Geschichten von Lorelai und Rory Gilmore Millionen von Fans weltweit in ihren Bann zogen. Die Serie, die bis 2007 lief und 2016 mit einer vierteiligen Mini-Serie ein Revival erlebte, spielt im fiktiven Städtchen Stars Hollow in Connecticut. Mittelpunkt der Handlung ist die besondere Beziehung zwischen der alleinerziehenden Lorelai und ihrer Tochter Rory. Auch die Nebenfiguren machten die Show zu einem Kultklassiker, wie US Weekly berichtete. Doch welche Wege schlugen die Darsteller nach dem Serienende ein?

Lauren Graham (57), die Lorelai verkörperte, veröffentlichte unter anderem Bücher und war lange in der Serie "Parenthood" in einer zentralen Rolle zu sehen. Alexis Bledel (43), die ihre Tochter Rory spielte, setzte ihre Karriere mit Produktionen wie The Handmaid's Tale fort und wurde hierfür sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Melissa McCarthy (54), die als Sookie St. James für Lacher sorgte, schaffte es nach "Gilmore Girls", als erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood durchzustarten und wird immer wieder für ihr komödiantisches Talent gefeiert. Mit Yanic Truesdale (54), der den schlecht gelaunten Concierge Michel Gerard spielte, arbeitete sie auch in der Netflix-Serie "God's Favourite Idiot" zusammen.

Milo Ventimiglia (47) und Jared Padalecki (42), die Rorys Freunde Dean Forester und Jess Mariano spielten, legten eine steile Karriere hin. Milo wurde vor allem durch seine Rolle in This Is Us zum Publikumsliebling, während Jared in "Supernatural" über viele Jahre hinweg glänzte. Auch Scott Patterson (66), der als Dinerbesitzer Luke Danes vielen Fans ans Herz wuchs, setzte seine Karriere nach der Serie fort. Er hatte Rollen in "The Event" und "Aliens in America", bevor er 2021 seinen eigenen Podcast "I Am All In" startete, um seine Erlebnisse rund um "Gilmore Girls" zu teilen.

Rorys polarisierende Freundin Paris Geller, gespielt von Liza Weil (47), konnte sich in weiteren großen Serien wie "How to Get Away with Murder" etablieren. Außerdem hatte sie eine Gastrolle in der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", in der auch Kelly Bishop (80) spielte, die in "Gilmore Girls" Lorelais Mutter Emily Gilmore verkörperte. Edward Herrmann (✝71), der Emilys Mann Richard Gilmore spielte, verstarb 2014. Doch er hinterließ ein bleibendes Erbe in Film und Fernsehen, mit bemerkenswerten Rollen in "The Aviator" und "The Good Wife". Die Erfolge der "Gilmore Girls"-Stars beweisen, dass sie nicht nur in Stars Hollow glänzen, sondern auch in Hollywood.

