"Gilmore Girls"-Scott erinnert sich an "peinlichen" Drehtag

Scott Patterson (66), bekannt durch seine Rolle als Luke Danes in der Kultserie Gilmore Girls, hat über eine unangenehme Erfahrung am Set gesprochen. In einer Folge seines Podcasts "I Am All In with Scott Patterson" schilderte der Schauspieler einst eine Szene aus der dritten Staffel, in der sein Charakter von Lorelai (Lauren Graham, 57) und Sookie (Melissa McCarthy, 54) auf sein Hinterteil reduziert worden sei. Während die Freundinnen in der Szene Lukes Po mit Enthusiasmus thematisierten, habe sich Scott am Set alles andere als wohlgefühlt. "Es war verstörend und sogar richtig peinlich", erinnerte er sich. Das Thema habe sich den ganzen Drehtag über hingezogen, und für ihn sei das der "unangenehmste Tag, den ich je am Set verbracht habe" gewesen.

In der Podcastfolge erklärte Scott, dass ihm damals bewusst gewesen sei, wie unangemessen die Szene und der Umgang damit waren, er aber aus Angst, seinen Job zu gefährden, nichts gesagt hätte. "Ich war wütend auf mich selbst, dass ich nichts gesagt habe", reflektierte er. Besonders im Kontext des heutigen Bewusstseins über Objektifizierung, ausgelöst durch die MeToo-Bewegung, scheint diese Szene aus dem Jahr 2003 problematisch. Auch seine Co-Moderatorinnen stellten fest, dass eine Umkehr der Geschlechter in der Szene – Frauen in Scotts Position – damals wie heute für große Diskussionen gesorgt hätte. Scott betonte, dass die Objektifizierung von Männern genauso schädlich sei wie die von Frauen.

Scott Patterson, der zuweilen über eine Fortsetzung der Serie philosophiert, ist nicht nur durch die Rolle von Luke, des grummeligen Cafébesitzers im Flanellhemd, bekannt, sondern auch durch seine bodenständige Art. Neben seiner Schauspielkarriere hat er in mehreren Bands musiziert und ist ein großer Baseballfan, was ihn sogar zu einer kurzen Karriere als professioneller Pitcher (Werfer) in der Minor Baseball League führte. Im Podcast teilte er regelmäßig persönliche Einblicke in die Produktion von "Gilmore Girls" und zeigte, warum ihm seine Vergangenheit als Teil der Serie sowohl positive als auch schwierige Erinnerungen beschert hat. Seine Auseinandersetzung mit solchen Themen trägt dazu bei, ungerechte Arbeitsbedingungen in der Unterhaltungsindustrie zur Sprache zu bringen und ein Umdenken anzustoßen.

Saeed Adyani/Netflix Lauren Graham und Scott Patterson in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr"

Nicholas Hunt/Getty Images for Kiehl's Since 1851 Scott Patterson, Schauspieler

