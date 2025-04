Skistar Lindsey Vonn trauert um ihre geliebte Hündin Lucy

Lindsey Vonn (40) meldet sich mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans. Die professionelle Skirennfahrerin trauert um ihre geliebte Hündin Lucy, die vor wenigen Tagen verstarb. "Vor neun Jahren kam sie in mein Leben und vom ersten bis zum letzten Moment hat sie mir und allen, die sie getroffen hat, so viel Licht und Liebe gebracht", schreibt sie in einem emotionalen Text auf Instagram zu einer Reihe von zahlreichen Aufnahmen, die sie gemeinsam mit der Cavalier-King-Charles-Spaniel-Hündin zeigen.

Lucy begleitete ihr Frauchen wirklich in allen Lebenslagen: "Wir haben so unendlich viele Abenteuer erlebt und so viele Erinnerungen geschaffen, die ich mehr als glücklich bin, mit ihr geteilt zu haben. [...] Es gab nichts, was Lucy nicht konnte." Die Aufnahmen bestätigen ihre Worte: Sie zeigen Lucy mit Lindsey auf der Skipiste, in einem Heißluftballon, auf einem Skateboard, beim Wakeboarden – einfach überall war der Vierbeiner an ihrer Seite. Lindseys Fans und Freunde teilen ihre Trauer. Unter anderem kommentiert Schauspielerin Reese Witherspoon (49) den Beitrag: "Oh meine Freundin, es tut mir so leid! Fühle dich gedrückt."

Lucy war nicht der einzige tierische Freund von Lindsey. Vor dem Tod der Hündin war die 40-Jährige dreifache Hundemama – neben Lucy gehören noch Mischling Leo und Schäferhund Jade zu der Familie. Leo ist ebenfalls ein kleines Sorgenkind: Obwohl Lindsey in ihrem Post erwähnt, dass es ihm aktuell besser gehe, kämpfte er in den vergangenen Monaten gegen eine Krebserkrankung. "Leo kämpft gegen den Krebs wie der starke Junge, der er ist. Ich bin so dankbar, dass ich diese Momente mit ihm erleben darf", schrieb die Olympionikin im November des vergangenen Jahres zu einem Instagram-Schnappschuss, der sie mit dem Boxer-Mix zeigte.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Olympionikin, mit Hündin Lucy

Instagram / lindseyvonn Skirennläuferin Lindsey Vonn und ihr Hund Leo