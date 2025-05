Offiziell bestätigt: Ski-Star Lindsey Vonn ist wieder Single

Lindsey Vonn (40) sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss für Wirbel. Dabei ist es in erster Linie nicht das Partyfoto, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester Karin Kildow und einer Freundin in Miami zeigt, sondern ihr Kommentar dazu, der für Aufsehen sorgt. In der Bildunterschrift verkündet der Ski-Star: "Wenn du Single bist, aber die besten Wingwomen hast." Zuvor war Lindsey immer wieder mit dem Geschäftsmann und Schauspieler Diego Osorio in Verbindung gebracht worden.

In einer deutlichen Antwort auf die Nachfrage eines Fans bestätigt Lindsey offen, dass es zwischen ihr und dem Schauspieler schon länger aus und vorbei ist. "Wir haben uns vor einiger Zeit getrennt", betont die US-Amerikanerin. Ein Kind von Traurigkeit scheint die 40-Jährige aber nicht zu sein. Trotz der Trennung wirkt Lindsey auf dem Bild ausgelassen und bester Laune – von Kummer keine Spur.

Aber nicht nur liebestechnisch gibt es in Lindseys Leben einige Veränderungen – sondern auch, was ihre Karriere als Skirennfahrerin betrifft. Nachdem die hübsche Blondine erst im vergangenen Jahr ihr großes Comeback angekündigt hatte, meldete sie sich Anfang des Jahres schon wieder mit einer traurigen Nachricht: Sie wird spätestens nach den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr ihre Karriere wieder an den Nagel hängen. Gegenüber AP merkte Lindsey an: "Das wäre eine großartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden."

Getty Images Diego Osorio und Lindsey Vonn im September 2022 in New York City

Getty Images Lindsey Vonn, Januar 2023

