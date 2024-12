Emotionaler Post: Lindsey Vonns Gründe für Weltcup-Comeback

Nach mehr als 2.000 Tagen Wettkampfpause: Lindsey Vonn (40), die Ski-Legende aus den USA, feiert am 21. und 22. Dezember in St. Moritz ihr offizielles Weltcup-Comeback – und das, nachdem sie erst im Frühjahr dieses Jahres ein künstliches Kniegelenk erhalten hatte. Die Olympiasiegerin von 2010 mit 82 Weltcup-Siegen kehrt nun auf die Piste zurück. Am Wochenende ging sie bereits als Vorläuferin vor der Abfahrt in Beaver Creek an den Start. Fans und Kritiker fragen immer wieder nach dem Warum: Auf Instagram erklärte die Profisportlerin nun mit emotionalen Worten die Motivation hinter ihrer Rückkehr, untermauert von packenden Bildern aus der Zeit ihrer Reha: "Warum machst du das? Diese Frage wurde mir in letzter Zeit oft gestellt. Also werde ich Ihnen sagen, warum...", schrieb sie und verwandelte ihre Antwort in eine Ode an den Skisport. Ihr Ziel sei es nicht, neue Rekorde aufzustellen, sondern die Freude am Skifahren wiederzufinden.

Die Monate nach der Operation seien alles andere als einfach gewesen, wie die ehemalige Weltcup-Gewinnerin betonte. Sie habe neu lernen müssen, zu gehen und gegen die Schmerzen zu kämpfen. Doch diese Zeit des Neuanfangs habe ihr auch ermöglicht, über ihr Leben und ihre Zukunft nachzudenken. Mit ihrem Comeback verfolgt Lindsey ein persönliches Ziel, das über sportliche Erfolge hinausgeht. "Es geht um so viel mehr, als nur Ski zu fahren. Ich baue nicht nur mein Knie, sondern auch mich selbst neu auf", erklärte sie ihren Fans. Sie sei stärker denn je und wolle zeigen, dass Alter und Rückschläge sie nicht definieren. "Ich bin nicht nur eine Skifahrerin. Ich bin eine starke Frau, die gerne Ski fährt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Und obwohl ich sehr glücklich bin, gibt es immer noch nichts Schöneres als die Freude, die ich beim Skifahren mit 80 Meilen pro Stunde habe."

Abseits der Strecken begeistert Lindsey, die zuweilen auch an Depressionen litt, nicht nur durch sportliche Leistungen. Sie hat sich in der vergangenen Zeit als unabhängige, starke Frau gezeigt, die ihre Plattform nutzt, um über Selbstakzeptanz und Motivation zu sprechen. Fans kennen sie nicht nur als die Ski-Ikone schlechthin, sondern schätzen auch ihre Offenheit in persönlichen Angelegenheiten. Mit diesem Comeback schreibt Lindsey Vonn ein weiteres inspirierendes Kapitel ihrer Lebensgeschichte – ein Kapitel, das zeigt, wie Leidenschaft und Entschlossenheit selbst die größten Hindernisse überwinden können. Auf ihre Super-G-Rennen wird vermutlich die ganze Welt blicken, voller Anspannung versteht sich.

Getty Images Lindsey Vonn, Skirennläuferin

Getty Images Lindsey Vonn, Ex-Ski-Star

