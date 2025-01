Ski-Star Lindsey Vonn bekommt Hate für Foto mit Seestern

Lindsey Vonn (40) kassiert einen großen Shitstorm im Netz. Die Skifahrerin, die gerade erst beim Weltcup in St. Moritz ihr Comeback gefeiert hat, teilte über die Feiertage einen Schnappschuss aus ihrem Urlaub. Auf Instagram zeigte sich Lindsey an einem Strand mit einem großen Seestern in den Händen. Der Post löste bei ihren 2,4 Millionen Followern allerdings heftige Reaktionen aus. Viele kritisierten sie scharf und warfen ihr Tierquälerei vor. "Seesterne sterben, wenn sie aus dem Wasser genommen werden. Oh mein Gott", kommentierte unter anderem ein Nutzer.

Es entfachte eine große Diskussion: Viele User diskutieren darüber, ob Seesterne, die aus dem Wasser geholt werden, tatsächlich Schaden nehmen oder gar sterben können. Lindsey selbst ließ es sich nicht nehmen, auf die Vorwürfe zu reagieren und schrieb zurück: "Das stimmt absolut nicht. Sie können für eine längere Zeit aus dem Wasser." Trotz ihrer klaren Antwort ließen einige Nutzer nicht locker, was die Diskussion weiter anheizte. Tatsächlich gibt es wissenschaftliche Belege, dass Seesterne empfindlich auf längeren Kontakt mit Luft reagieren können. Die Deutsche Stiftung Meeresschutz warnte beispielsweise auf ihrer Website ausdrücklich davor, die Tiere aus ihrem Lebensraum zu nehmen und bezeichnete dies als potenziell lebensgefährlich für die Meeresbewohner.

Abseits der kontroversen Diskussion um den Seestern hat Lindsey Vonn in den vergangenen Monaten sowohl sportlich als auch persönlich für Schlagzeilen gesorgt. Nach fast sechs Jahren Pause und trotz eines künstlichen Kniegelenks kehrte sie im Dezember in St. Moritz wieder auf die Rennstrecke zurück. In einem emotionalen Statement auf Instagram erklärte sie vor dem Rennen, dass es nach ihrer Knie-OP nicht einfach gewesen sei, sie aber nicht aufgegeben habe: "Diesmal geht es um mehr als nur darum, mich wieder aufzurappeln. Ich baue mich selbst wieder auf. Nicht nur mein Knie, sondern auch mich als Person. Ich bin heute so viel stärker als je zuvor. Ich glaube an mich selbst." Und trotz ihrer Pause und der Operation belegte sie beim Weltcup in St. Moritz den 14. Platz.

Getty Images Lindsey Vonn, Januar 2023

Getty Images Lindsey Vonn im März 2024

