Skistar Lindsey Vonn hat sich für den Weltcup qualifiziert

Lindsey Vonn (40) hat sich offiziell für den Weltcup qualifiziert und begeistert mit einem beeindruckenden Comeback im alpinen Skisport. Die Amerikanerin, die zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte zählt, nahm zuletzt an mehreren unterklassigen FIS-Rennen in Copper Mountain teil. Dort belegte sie in der Abfahrt die Plätze 24 und 27 sowie im Super-G die Ränge 24 und 19. "Ich habe mich offiziell für den Weltcup qualifiziert! Die Rennen an diesem Wochenende haben so viel Spaß gemacht und waren eine tolle Trainingsmöglichkeit", schrieb der Skistar auf Instagram und ließ die Fans an der großen Freude teilhaben.

Ein genauer Termin für ihre Rückkehr in den Weltcup steht noch nicht fest, doch die Spekulationen nehmen zu. Es wird vermutet, dass Lindsey bereits beim kommenden Rennen in Beaver Creek an den Start gehen könnte, da sie nun die Wildcard-Kriterien erfüllt. Ursprünglich wurde angenommen, dass sie bei den Speedrennen in St. Moritz am 21. und 22. Dezember ihr Comeback feiern würde. "Ich habe erst seit ein paar Monaten ein künstliches Kniegelenk, habe seit fast sechs Jahren weder trainiert noch bin ich Rennen gefahren", erklärte sie in dem Post weiter und betonte: "Schritt für Schritt werde ich stärker und finde zu meiner Form." Ihre Rückkehr sorgt in der Skiwelt für Aufsehen, denn viele hatten nicht mehr damit gerechnet, die Ausnahmeathletin noch einmal auf der Piste zu sehen.

Die Fans freuen sich mit Lindsey und feiern sie in zahlreichen Kommentaren unter dem Post. "Ich freue mich so für dich! Einfach großartig", "Ich freue mich schon darauf, dich beim Rennen zu sehen", "Genial, du bist die Beste!", lauten nur drei begeisterte Stimmen. Auch der amerikanische Schwimmer und Olympiastar Michael Phelps (39) ließ es sich nicht nehmen, den Post zu kommentieren: "Ja! Viel Spaß da ​​draußen!"

Getty Images Lindsey Vonn, Skirennläuferin

Getty Images Lindsey Vonn, 2019

