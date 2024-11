Es ist offiziell: Ski-Star Lindsey Vonn kündigt Comeback an

Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Die US-amerikanische Ski-Legende Lindsey Vonn (40) hat überraschend ihre Rückkehr angekündigt. Die Spitzensportlerin verriet im Interview mit der New York Times, dass sie plane, bereits beim Weltcup-Rennen der Frauen in Beaver Creek am 14. und 15. Dezember an den Start zu gehen, und hoffe, dort etwas erreichen zu können. Sollte das nicht möglich sein, hätte sie eine Woche später die Möglichkeit, beim Ski World Cup in St. Moritz zu starten – dort können sich Olympiasieger und ehemalige Weltmeister für eine Wildcard bewerben. Lindsey hatte ihre Ski-Karriere 2019 nach mehreren schweren Verletzungen beendet, Gerüchte über eine Rückkehr kursierten allerdings schon seit Wochen im Netz.

Auch die Möglichkeit, bei den kommenden Olympischen Spielen 2026 in Cortina d'Ampezzo anzutreten, schließt die Skifahrerin nicht aus. "Ich habe es immer genossen, in Cortina Rennen zu fahren, und ich habe in Cortina viel Erfolg gehabt", erklärte sie nostalgisch – zwischen 2008 und 2018 hatte sie dort stolze zwölf Siege errungen. Zu ihrer Entscheidung, in die Welt des Ski zurückzukehren, habe laut Lindsay auch ein Gespräch mit Tennis-Ikone Roger Federer (43) beigetragen. "Er sagte etwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Er sagte: 'Ich habe jeden Tropfen aus der Zitrone, die ich hatte, herausgepresst. Es gab nichts mehr für mich zu geben'", verriet die Blondine dem Magazin.

Während es für Lindsey im sportlichen Bereich vielversprechend aussieht, musste sie privat einige Rückschläge verkraften. Ihr treuer Gefährte Leo, ein Boxer-Mix, kämpft derzeit gegen ein Lymphom. Die Sportlerin teilte liebevolle Momente mit ihrem Vierbeiner auf Instagram und schrieb: "Leo kämpft gegen den Krebs wie der starke Junge, der er ist." Obwohl sie es gerade ist, die für ihn stark sein muss, merkte sie an: "Er gibt mir mehr Kraft, als er je erfahren wird."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn, Skirennläuferin

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Skirennläuferin Lindsey Vonn und ihr Hund Leo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige