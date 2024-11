Lindsey Vonn verbringt kostbare Zeit mit krebskrankem Hund

Lindsey Vonns (40) treuster Gefährte, ihr Hund Leo, macht gerade eine schwierige Zeit durch. Der Vierbeiner leidet an einem Lymphom. Auf Instagram teilt die einstige Skirennläuferin nun ein niedliches Foto von sich und Leo. Auf dem Bild kuscheln die Sportlerin und der Boxer-Mix Kopf an Kopf und haben beide dabei die Augen geschlossen. "Leo kämpft gegen den Krebs wie der starke Junge, der er ist. Ich bin so glücklich, dass ich diese Momente mit ihm erleben darf", schreibt die Olympionikin zu dem Schnappschuss und ergänzt: "Er gibt mir mehr Kraft, als er je erfahren wird."

Bereits im Sommer hatte Lindsey erstmals auf Social Media von der Krebserkrankung ihres geliebten Hundes berichtet. Nachdem sie von den Olympischen Spielen in Paris zurückgekehrt war, bemerkte sie eine verdächtige Stelle an einem Lymphknoten. Dem Mischlingshund wurde daraufhin eine Chemotherapie verordnet, die ihn viel Kraft kostete und sehr müde machte. Auch für die Tierliebhaberin ist die Krankheit ihres Hundes sehr belastend. "Leo ist mein erster Hund, er hat mich die letzten elf Jahre begleitet und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht einmal ansatzweise vorstellen", offenbarte sie in ihrem Post.

Bereits vor zwei Jahren erlebte Lindsey einen herben Schicksalsschlag. Damals verstarb ihre Mutter an den Folgen einer ALS-Erkrankung. Zu Gast in der "Today Show" erzählte die Wintersportlerin wenige Monate später: "Sie starb auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer Diagnose, es war also ein bedauerlicher, schneller Kampf, aber sie war die stärkste Frau, die ich je in meinem Leben getroffen habe, und unsere ganze Familie geht damit um, so gut sie kann."

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn mit ihrem Hund Leo, November 2024

Instagram / lindseyvonn Skifahrerin Lindsey Vonn und ihre Mutter Linda Krohn