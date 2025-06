Krasses Sixpack: Lindsey Vonn trainiert hart für Olympia

Lindsey Vonn (40), die Skirennläuferin und Legende des alpinen Wintersports, überrascht ihre Fans mit einem unerwarteten Comeback. Die 40-Jährige, die 2019 zunächst aufgrund gesundheitlicher Probleme ihre aktive Karriere beendet hatte, teilt nun auf Instagram ein beeindruckendes Update: ihren gestählten Körper und ein Sixpack, das jedem Fitness-Enthusiasten Ehre machen würde. Mit einem Schnappschuss vor dem Spiegel und inspirierenden Worten macht sie deutlich: "Nicht jeder Fortschritt ist sichtbar. Ich versuche, jeden Tag ein Prozent besser zu werden." Ihre Fans zeigen sich begeistert.

Mit diesem Schritt überrascht Lindsey die Wintersportwelt, hatte doch niemand damit gerechnet, dass sie ein Comeback in Erwägung ziehen könnte. In ihren Beiträgen lässt die ehemalige Olympiasiegerin durchblicken, dass sie bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 ein klares Ziel vor Augen hat: noch einmal in absoluter Bestform an den Start zu gehen. Ihren Ehrgeiz und den unermüdlichen Trainingsfleiß scheint die Sportlerin nicht verloren zu haben: "Es sind die hundert kleinen Schritte, die du jeden Tag machst und die sich summieren", kommentierte sie ihren aktuellen Weg zurück in den Leistungssport.

Lindsey gehört zu den erfolgreichsten Skirennfahrerinnen der Geschichte. Ihr beeindruckender Rekord umfasst 82 Weltcupsiege, eine olympische Goldmedaille und zwei Weltmeistertitel. Doch auch abseits des Sports inspiriert sie durch ihre Disziplin und positive Einstellung. In Interviews betonte sie immer wieder ihre Liebe zum Training und ihre Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die sie bei ihrer Karriere begleitet haben. Privat ist Lindsey für ihre Bodenständigkeit und ihren Humor bekannt, mit dem sie stets einen direkten Draht zu ihren Fans aufrechterhält – sowohl auf als auch neben der Piste. Ihr Comeback weckt nun die Hoffnung auf einen weiteren glanzvollen Moment in ihrer einzigartigen Laufbahn.

Getty Images Lindsey Vonn bei den US Open, August 2022

Getty Images Lindsey Vonn, Sportlerin

