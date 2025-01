Nach Comeback: Lindsey Vonn kündigt baldiges Karriereende an

Lindsey Vonn (40), die amerikanische Skirennfahrerin und Olympiasiegerin von 2010, hat angekündigt, dass sie ihre zweite Karriere spätestens nach den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo beenden wird. Sie bezeichnet diesen Abschluss als ideal: "Das wäre eine großartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden", erklärt sie der Nachrichtenagentur AP. Erst kürzlich war Lindsey nach einer fast sechsjährigen Pause in den Weltcup zurückgekehrt. Trotz einer Knieprothese zeigte sie beeindruckende Leistungen, darunter ein sechster Platz in der Abfahrt und ein vierter Platz im Super-G in St. Anton.

Aktuell bereitet sich die ehemalige Weltmeisterin auf den Weltcup in Cortina vor, für den ihr sogar ein Podestplatz auf einer ihrer Lieblingsstrecken zugetraut wird. Beim Training am Donnerstag stürzte sie jedoch. Glücklicherweise sei sie laut eigener Aussage mit ein paar Schrammen davongekommen und von ernsten Verletzungen verschont geblieben. Seit ihrer Rückkehr in den Spitzensport hatte Lindsey wiederholt betont, dass sie mit Blick auf ihre Kniegesundheit nur noch begrenzte Ziele verfolge. Die Olympischen Spiele seien ein wichtiger Meilenstein, auf den sie sich konzentrieren wolle: "Ich hoffe, dass ich es dahin schaffe", sagt sie abschließend.

Abseits der sportlichen Herausforderungen hat sich Lindsey über die Jahre auch als starke Persönlichkeit abseits der Piste etabliert. Die Wintersportlerin kämpfte sich mehrfach aus Verletzungen zurück und stellte ihre Willensstärke immer wieder unter Beweis. Privat hatte Lindsey eine viel beachtete Beziehung mit dem Golfer Tiger Woods (49) und war später mit P.K. Subban, einem NHL-Spieler, verlobt. Die Öffentlichkeit schätzt an ihr nicht nur ihre Leistungen auf der Piste, sondern auch ihre offene und entschlossene Art, persönliche und sportliche Rückschläge zu meistern.

Getty Images Lindsey Vonn bei der "Charlie's Angels"-Premiere in L.A. im November 2019

Getty Images Lindsey Vonn, Januar 2023

