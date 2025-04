Kein Rampenlicht: Das macht Geri Halliwells Tochter Bluebell

Bluebell (18), die Tochter von Geri Halliwell (52), geht ihren eigenen Weg fernab des Rampenlichts. Die 18-Jährige hat sich entschieden, keine Karriere im Showbusiness zu verfolgen, obwohl sie berühmte Verbindungen in ihrer Familie hat. Während ihre Mutter einst als Mitglied der Spice Girls weltberühmt wurde und ihr Stiefvater Christian Horner (51) Rennsportgeschichte als Chef von Red Bull Racing schreibt, möchte Bluebell sich auf ihr Studium konzentrieren. Laut Geri studiert sie Englisch an der Universität und hilft ihrer Mutter gelegentlich dabei, deren eigene Bücher zu überarbeiten. Zuletzt zeigte sich Bluebell nur bei ausgewählten Gelegenheiten mit ihrer Mutter, unter anderem bei den Feierlichkeiten zum Commonwealth Day und der London Fashion Week.

Neben ihrem Wunsch, ein Leben abseits der Öffentlichkeit zu führen, gibt es weitere spannende Einblicke in Bluebells Leben. Wie Geri verriet, wurde Bluebell kürzlich offiziell von ihrem Stiefvater Christian adoptiert. Dies geschah nach einem Bruch mit ihrem leiblichen Vater, dem Drehbuchautor Sacha Gervasi. Die enge Verbindung zur Familie zeigt sich auch in kleinen Momenten: Mit Stolz teilte Geri auf Instagram Fotos von Bluebells beeindruckenden schulischen Leistungen, darunter ihre perfekte GCSE-Abschlussnote. Auch als Bluebell 17 wurde, teilte ihre Mutter rührende Worte: "Du inspirierst mich! Girl Power!" Doch trotz der gelegentlichen öffentlichen Würdigung bleibt Bluebells Privatleben weitgehend geschützt – eine bewusste Entscheidung des Teenagers.

Geri selbst sprach offen darüber, wie es war, Bluebell zunächst als alleinerziehende Mutter großzuziehen. In einem Podcast-Interview bei "Happy Mum Happy Baby" erzählte die Sängerin, wie wichtig ihr ihre eigene Familie, vor allem ihre Mutter und ihr Vater, in dieser Zeit gewesen seien. Während Geri damals oft die alleinige Verantwortung trug, teilt sie diese mittlerweile mit ihrem Ehemann Christian, mit dem sie auch ihren gemeinsamen Sohn Monty hat. In Interviews betont Geri, wie stolz sie auf Bluebells Unabhängigkeit und Bodenständigkeit ist – Qualitäten, die vermutlich auch durch die schwierigen, aber lehrreichen Jahre geprägt wurden, in denen sie als kleine Familie zusammenhielten.

Getty Images Geri Horner bekannt als Geri Halliwell, März 2025

Instagram / gerihalliwellhorner Bluebell Halliwell mit ihrer Muter Geri Horner

