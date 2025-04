Geri Halliwell wünscht sich eine Reunion der Spice Girls

Geri Halliwell (52), mit bürgerlichem Namen Geri Horner, aber besser bekannt als "Ginger Spice", hat in einem Interview mit der Sunday Times über eine mögliche Wiedervereinigung der Spice Girls gesprochen – und die Hoffnung der Fans neu entfacht. "Mein Wunsch ist es, dass wir als Kollektiv zurückkommen. Es ist respektvoller, als Einheit aufzutreten", verriet Geri. Auf die Frage, ob sie damit alle fünf Bandmitglieder meine, deutete sie an, dass etwas in Planung sei: "Es wird etwas geben. Wir werden als Einheit kommen." Das letzte Mal traten die Spice Girls bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2012 auf.

Die Sängerin äußerte zudem warme Worte für ihre ehemaligen Bandkolleginnen: "Wir lieben uns. Ich liebe sie, ich sorge mich um sie, wir wollen nur das Beste füreinander. Wir haben etwas so Monumentales geteilt. Wir haben immer aneinander geglaubt, hatten Vertrauen zueinander, und das ist schön." Bis heute tauscht sich die Gruppe regelmäßig in einem gemeinsamen Chat aus. Fans der Band, die in den 1990ern mit Hits wie "Wannabe" und "Spice Up Your Life" weltberühmt wurde, hoffen seit Jahren auf eine Wiedervereinigung. Einen unerwarteten Moment der Nostalgie gab es im April 2024 bei der Feier von Victoria Beckhams (50) Geburtstag: Dort performten alle fünf Frauen ihren Song "Mama", mit musikalischer Unterstützung von Cruz Beckham (20) auf der Gitarre, und tanzten zu ihrem Hit "Stop".

Die Geschichte der Spice Girls ist geprägt von Freundschaft und gegenseitiger Bewunderung, aber auch von Höhen und Tiefen. 2019 fand die letzte gemeinsame Tour statt, bei der die Frau von David Beckham (49) allerdings fehlte. Trotzdem wagten sich Geri, Emma Bunton (49), Mel C. (51) und Mel B. (49) allein auf die Bühnen der UK-Stadien – mit großem Erfolg. Geri selbst zog sich nach ihrem Single-Hit "It's Raining Men" und der Geburt ihrer Kinder etwas aus dem Rampenlicht zurück, blieb der Bühne jedoch offensichtlich treu.

Getty Images Die Spice Girls: Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Melanie Brown und Victoria Beckham

Getty Images Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie Brown, 2007

