30. Jubiläum: Die Spice Girls sollen eine Reunion planen

Die Spice Girls stehen angeblich kurz vor einer erneuten Reunion zum 30-jährigen Jubiläum. Geri Halliwell (52) und der langjährige Bandmanager Simon Fuller (64) sollen wieder im Gespräch sein und angeblich noch diese Woche in Miami zusammentreffen, um Details für eine mögliche Welttournee zu besprechen. Während Emma Bunton (49), Mel B. (49) und Mel C. (51) dem Vorhaben offen gegenüberstehen, soll Victoria Beckham (51) laut Berichten der Sun "zu 90 Prozent raus" sein. Trotzdem wird diskutiert, ob Victoria zumindest in Form eines Avatars oder mit einem speziellen Kurzauftritt Teil des Projekts werden könnte. Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium; eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Fans der Spice Girls dürfen sich Hoffnungen machen: Ihre letzte große Reunion im Jahr 2019 fand ebenfalls ohne Victoria statt und begeisterte mit ausverkauften Stadionshows in Großbritannien und Irland. Mel C. hatte bereits im März im australischen Radio angedeutet, dass zum 30-jährigen Jubiläum "etwas Besonderes" geplant sei. Geri Halliwell, die bislang zu Reunion-Gerüchten schweigt, lobt dennoch stets den unerschütterlichen Teamgeist der Gruppe: "Ich liebe die Spice Girls als gesamte Bewegung, als unseren Stamm – und jede Einzelne von uns." Die Rückkehr von Bandmanager Simon Fuller, der nach der Trennung auch das Karriere-Coaching für David (50) und Victoria Beckham übernommen hatte, könnte den Planungen neuen Schwung verleihen. Bislang befinden sich die Gespräche jedoch in einem frühen Stadium.

Bereits in früheren Interviews betonte Geri, wie sehr ihr der Zusammenhalt der Spice Girls am Herzen liegt. Sie hob hervor, dass sie und ihre Bandkolleginnen in regelmäßigem Austausch stehen und sich jederzeit aufeinander verlassen können. Besonders emotional wurde es im vergangenen April, als alle fünf Spice Girls bei Victorias Geburtstagsparty eine spontane Performance hinlegten – ein seltener, nostalgischer Moment für unzählige Fans. Obwohl Victoria beruflich längst andere Wege gegangen ist, lässt sie ihre Zuneigung zur Band nicht verbergen und signalisiert Bereitschaft, die gemeinsame Geschichte auf besondere Weise zu feiern. Konkrete Pläne für eine vollständige Reunion aller fünf Mitglieder gibt es zwar noch nicht, doch die Gespräche laufen bereits auf Hochtouren.

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

